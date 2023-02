Amerikaanse agenten pleiten onschuldig voor moord op zwarte Tyre Nichols

Russen lijden desastreu­ze verliezen bij Voehledar: twee elitebriga­des en 130 militaire voertuigen uitgescha­keld

Russische troepen proberen al weken het mijnwerkersplaatsje Voehledar in het zuidoosten van Oekraïne in te nemen, maar in iets anders dan enorme verliezen is dat nog niet geresulteerd. Twee elitebrigades werden gedecimeerd en 130 militaire voertuigen uitgeschakeld, waaronder 36 tanks. Het doet vragen rijzen over de militaire tactiek van Moskou en of de Russen wel in staat zijn om grootschalige grondaanvallen uit te voeren.