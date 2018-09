Amerikaanse beurswaakhond klaagt Tesla-baas Musk aan

Hebben we straks allemaal een bloempot op ons hoofd?

27 september Beyoncé en Rihanna deden het al en ook op de New York Fashion Week was het te zien: echte bloemen in het haar. De haarstijl is in opmars. Op Instagram werd er een andere draai aangegeven met #FlowerVaseHair. Wordt dit de nieuwste wereldwijde internettrend?