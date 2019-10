Amerikaanse biologiestudent (22) springt uur voor diploma-uitreiking van dak, vriendin aangeklaagd

De 22-jarige Alexander Urtula besloot op 20 mei van dit jaar uit het leven te stappen, anderhalf uur voordat hij zou gaan afstuderen. Zijn familieleden zaten op dat moment op hem te wachten. Zijn vriendin, de 21-jarige Inyoung You uit Zuid-Korea, was op dat moment bij hem in de buurt, zo is uit maandenlang onderzoek gebleken. Justitie vermoedt dat zij een groot aandeel heeft gehad in de zelfverkozen dood van de getalenteerde biologiestudent.

Volgens de officier van justitie maakte de verdachte in de achttien maanden durende relatie meermaals ‘fysiek, verbaal en psychologisch misbruik’ van haar vriend. Aan de hand van WhatsApp-gesprekken werd duidelijk dat de pesterijen in de loop van de diploma-uitreiking steeds intenser en vernederender werden. In de twee maanden vóór het drama wisselde het koppel 75.000 sms-berichten uit, waarvan er meer dan 47.000 werden verzonden door de verdachte.

‘Wereld beter af zonder hem’

De 21-jarige verdachte zou haar vriend in duizenden berichten op indringende wijze hebben aangedrongen om een einde aan zijn leven te maken. ,,De wereld zou volgens de verdachte beter af zijn zonder hem”, meldde de aanklager in een persconferentie. Ze beschreef de chatgesprekken als ‘een spervuur ​​van complete en volslagen aanvallen op de wil en het geweten en de psyche van het slachtoffer’. De verdachte had de volledige controle over de depressie en zelfmoordgedachten van haar vriend, die mede veroorzaakt werden door haar misbruik.

,,Haar roekeloze gedrag heeft geresulteerd tot het besluit van Urtula om niet meer verder te willen leven. Ze heeft voor hem levensbedreigende omstandigheden gecreëerd waarvan ze de wettelijke plicht had om die te verlichten. Dat heeft ze niet gedaan.”

Geschokt

De 21-jarige You, die economie studeerde en in mei volgend jaar zou afstuderen, staakte in augustus haar studie. Ze verblijft momenteel in Zuid-Korea, waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Een jury is op dit moment bezig om You terug naar Amerika krijgen. ,,We hebben contact met iemand die zegt dat zij haar vertegenwoordigt, om te kijken of ze vrijwillig zal terugkeren”, zei de aanklaagster. ,,Als ze dat niet doet, zullen we de kracht gebruiken die we hebben om haar terug te krijgen.”

Een woordvoerder van Boston College, Jack Dunn, reageerde geschokt op het overlijden van Urtula, die volgens hem een zeer getalenteerd was. ,,Alexander was een begaafd student die betrokken was bij vele activiteiten. We blijven onze condoleances betuigen aan zijn familie.”

Drama

Het trieste drama wordt in de Verenigde Staten vergeleken met de zaak rondom Michelle Carter, de vrouw uit Massachusetts die is veroordeeld voor doodslag omdat ze haar vriend teksten had gestuurd om hem aan te moedigen zichzelf te doden in 2014. Carter, nu 22, zit hiervoor een gevangenisstraf van vijftien maanden uit. Haar zaak trok destijds internationale aandacht.