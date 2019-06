Amerikaanse burgemeester stelt in Facebookpost voor om homo's te vermoorden

Omstreden officier bedolven onder golf van verontwaar­di­ging na Net­flix-se­rie over zwarte tieners

De nieuwe, indringende serie When They See Us van Netflix heeft wereldwijd tot een golf van verontwaardiging geleid. De vierdelige miniserie vertelt het waargebeurde verhaal van vijf zwarte tienerjongens die in 1989 onterecht werden veroordeeld voor een gruwelijke verkrachting van een vrouw in New York. De officier van justitie die de jongens beschuldigde, gaat nu gebukt onder haatreacties en heeft ontslag genomen bij de school waar ze tegenwoordig werkt. Ook heeft ze al haar accounts van sociale media gehaald.