Amerikaanse chirurg en vriendin voerden vrouwen dronken om hen te kunnen verkrachten

Grant William Robicheaux (38) en Cerissa Laura Riley (31) zouden in 2016 twee vrouwen hebben aangevallen die ze in het uitgaansleven hadden ontmoet. Volgens de openbare aanklager staan er op de telefoons van het stel 'duizenden en duizenden' video's van nog meer mogelijke slachtoffers. De politie probeert nu de identiteit van de gefilmde vrouwen vast te stellen.

In meerdere video's zijn vrouwen hevig onder de invloed van drugs of alcohol en kunnen ze geen toestemming geven voor seksueel contact, of zich verweren.

In een persconferentie zei de openbare aanklager van de gemeente Orange County dat het de orthopeed en zijn partner 'hun charmes en aantrekkelijke uiterlijk hebben gebruikt 'om slachtoffers voor zich te winnen. Ze werkten samen om vrouwen dronken te voeren of drugs te geven. Daarna brachten ze hen terug naar het appartement van de arts, waar ze werden aangerand of verkracht.

Twee vrouwen hebben tegen de politie al hun verhaal gedaan over een avond met Robicheaux en Riley. Beiden ontmoetten het stel in het uitgaansleven. Een van de vrouwen werd naar eigen zeggen verkracht na een bootfeest, waar ze dronken was geworden met het tweetal. Een andere vrouw werd op een ochtend wakker in het appartement van de orthopeed. Ze herinnerde zich nog dat ze samen met hem en zijn vriendin iets dronk in een bar. Daarna verloor ze het bewustzijn. Eén van de twee vrouwen is te zien in een video die is gevonden op de mobiele telefoons die de politie in beslag heeft genomen.

Robicheaux is niet alleen dokter, hij nam in het verleden ook deel aan een realityserie op de zender Bravo, genaamd Onilne Dating Rituals of the American Male.