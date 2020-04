Amerikaanse crimineel wordt vrijgelaten door coronacrisis, pleegt dag later alweer een moord

Hoogzwange­re verpleeg­ster Mary (28) sterft aan coronavi­rus, baby gered

15 april Een hoogzwangere verpleegster uit Engeland is afgelopen weekend in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het lukte de artsen om haar baby via een keizersnede op tijd te redden. De directeur van het ziekenhuis waar de 28-jarige Mary voor werkte spreekt van een medisch wonder. ,,Een lichtbaken in deze zeer donkere tijd.“ De aankondiging van het overlijden komt te midden van een voortdurende ruzie over het gebrek aan beschermende uitrusting voor gezondheidswerkers in het Verenigd Koninkrijk.