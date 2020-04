Amerikaanse directeur spoedeisende hulp stapt uit leven: ‘Haar werk heeft haar gedood’

Een hoog aangeschreven arts uit New York, die aan de frontlinie stond in de strijd tegen het coronavirus, is afgelopen weekend overleden. Lorna Breen, medisch directeur van de spoedeisende hulp in het Presbyterian Allen Hospital in New York, maakte zondag een einde aan haar leven. ,,Ze probeerde haar werk te doen en het heeft haar gedood.”

Het overlijden van Lorna Breen slaat in New York in als een bom. Op sociale media regent het reacties van ziekenhuizen, politiekorpsen, medische hulpverleners en journalisten. De dokter ging de afgelopen weken onverminderd door met het redden van levens op haar afdeling, maar dat begon langzaam zijn tol te eisen.

Niet immuun

De politie bevestigt dat Breen gebukt ging onder stress en een te hoge werkdruk. Haar stad New York groeide al snel uit tot het epicentrum van het virus in de Verenigde Staten. ,,Frontlinieprofessionals en eerstehulpverleners zijn niet immuun voor de mentale of fysieke effecten van deze pandemie”, laat politiechef RaShall Brackney weten in een verklaring. ,,Dagelijks werken deze professionals onder de meest stressvolle omstandigheden.”

Breen was als medisch directeur verantwoordelijk voor alle patiënten die op de spoedeisende hulpafdeling voor hun leven vochten. In haar vrije tijd werkte ze ook nog als vrijwilliger in een bejaardentehuis. The Daily News meldt dat Breen een ‘duizelingwekkend aantal coronaviruspatiënten’ had behandeld. ,,Ze bevond zich in de loopgraven van de oorlog”, vertelt haar vader, die eveneens dokter is. Hij zag zijn dochter in de loop der tijd meer en meer veranderen. ,,Ze beschreef vaak de gruwel die ze in het ziekenhuis had meegemaakt. Ze werd steeds afstandelijker.”

Een levende nachtmerrie

Door haar directe contacten met haar patiënten raakte ook Breen besmet met het coronavirus. Na een goede week uitzieken stortte ze zich weer vol overgave op haar werk, vertelt een collega. ,,We werkten samen tijdens de piek. De spoedeisende hulp voelde als een slagveld. Een levende nachtmerrie. Laten we alsjeblieft niet vergeten dat veel hulpverleners deze nachtmerrie blijven herbeleven lang nadat dit voorbij is.”

Breen wordt door zowel collega’s als de politie omschreven als een voorbeeld voor alle hulpverleners. ,,Dokter Breen is een held die de hoogste medische idealen naar de uitdagende frontlinies van de spoedeisende hulp bracht”, meldt het ziekenhuis waar ze werkte in een verklaring. Molly Knight, een prijswinnende journalist en auteur, is het daarmee eens. ,,Lorna Breen stierf als een held en verdient het om als zodanig herinnerd te worden. Ze is een oorlogsslachtoffer en was getuige van te veel dood, afschuw en trauma om door te gaan. Moge ze rusten in vrede.”

Familie ontroerd

,,We spraken vaak over haar reisavonturen en snowboardvakanties”, zegt JoAnne Tarantelli, directeur van New York American College of Emergency Physicians, waar Breen lid van was. ,,Ze was een zachtaardige ziel met een vriendelijk hart en een boeiende persoonlijkheid. Verlies is nooit gemakkelijk en vooral niet als het verlies binnen onze familie is. Lorna zal gemist worden.”

De familie van Breen is diep ontroerd door alle steunbetuigingen. ,,Zorg ervoor dat ze wordt geprezen als een held, want dat was ze. Ze is net zo goed een slachtoffer als ieder ander die is overleden”, besluit haar vader.

Zelfmoordgedachten? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of 113.nl.