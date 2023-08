Amerikaanse ex-kardinaal toch niet vervolgd voor kindermisbruik

De Amerikaanse ex-kardinaal Theodore McCarrick (93) wordt toch niet vervolgd voor kindermisbruik. Een rechter in de stad Boston heeft woensdag bepaald dat hij niet in staat is om terecht te staan, nadat experts dementie bij McCarrick hadden vastgesteld.

De voormalig aartsbisschop van Washington D.C. is de hoogste katholieke functionaris ooit die in de Verenigde Staten is vervolgd voor seksueel misbruik van een minderjarige. Hij werd in 2021 aangeklaagd voor het aanranden van een 16-jarige jongen in 1974. Het slachtoffer zou tijdens de bruiloft van zijn broer door McCarrick zijn meegenomen naar een kamer waar hij in zijn kruis zou zijn gegrepen.

McCarrick was een zeer gerespecteerde geestelijke totdat hij in 2018 werd beschuldigd van misbruik. Het Vaticaan opende een onderzoek en oordeelde dat de kardinaal decennialang kinderen en volwassen seksueel had misbruikt. In 2019 verloor McCarrick zijn titel en werd hij uit het priesterschap gezet.

Het Vaticaan werd ervan beschuldigd jarenlang geen actie te hebben ondernomen tegen McCarrick. Ondanks geruchten over misbruik kreeg hij steeds hogere functies binnen de kerk. Dat gaf het Vaticaan in 2020 toe in een verslag. Daarin stond dat McCarricks persoonlijke vriendschap met de voormalige paus Johannes Paulus II ‘waarschijnlijk invloed had op de pauselijke besluitvorming’.