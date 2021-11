Amerikaanse journalist in Myanmar krijgt gevangenisstraf van 11 jaar, mogelijk nog levenslang

De Amerikaanse journalist Danny Fenster (37) is in Myanmar schuldig bevonden van aansporing tot verzet tegen de junta en het overtreden van de immigratiewetgeving. Hij moet daarvoor elf jaar de gevangenis in. Er lopen ook nog zaken van opruiing tegen Fenster, waardoor zijn gevangenschap levenslang zou kunnen worden.

Sinds de coup van februari treedt het Myanmarese leger hard op tegen kritische pers die het geweld van de junta veroordelen. Meerdere journalisten zijn inmiddels opgepakt, waaronder dus de 37-jarige Danny Fenster. Hij werd afgelopen mei onderschept toen hij onderweg was naar het vliegveld in Yangon om zijn ouders te bezoeken.

Fenster was toen hij werd opgepakt hoofdredacteur van het online tijdschrift Frontier Myanmar, maar de aanklacht gaat erom dat hij mogelijk zou schrijven voor het verbannen Myanmar Now, een kritische nieuwszender waarvoor hij ook eerder al gewerkt heeft. ,,Er is absoluut geen grond om Danny hiervan te berechten”, aldus Frontier: ,,Hij had in juli 2020 al ontslag genomen van Myanmar Now en voegde zich bij Frontier de maand erna. Toen hij werd opgepakt werkte hij dus al negen maanden voor Frontier.”

Volledig scherm Danny Fenster samen met zijn ouders in Amerika. Hij is in Myanmar schuldig bevonden van aansporing tot verzet tegen de junta en het overtreden van de immigratiewetgeving. Hij moet daarvoor 11 jaar de gevangenis in. © AP

De zaak is afgehandeld achter gesloten deuren in de Insein gevangenis. Het enige wat we weten, weten we via de advocaten in de zaak. Een van de advocaten, Than Zaw Aung, meldt dat Fenster schuldig is bevonden voor het verspreiden van opruiende en valse informatie, voor contactvoering met een illegale organisatie, en het overtreden van visumregels.

Amerika zet druk op het Myanmarese regime om Fenster vrij te laten. In een statement voor de uitspraak uitte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat ,,de diep onrechtvaardige aard van Danny's hechtenis voor de hele wereld goed te zien is. Het regime moet verstandig zijn en hem nu vrijlaten. Journalistiek is geen misdaad.” De Amerikaanse overheid heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.

