Amerikaanse kleuter overlijdt na te zijn neergestoken op eigen verjaardag

Wil­lem-Alexan­der op Curaçao: Ik ben mijn begelei­ders kwijt

2 juli Chaotische taferelen tijdens de tweede dag van het koninklijk bezoek aan Curaçao. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden tijdens een bezoek aan het Festival di Pueblo in Willemstad zo enthousiast begroet door de lokale bevolking, dat het koningspaar het spoor heel even bijster raakte. ,,Dit gebeurt bijna nooit, maar ik ben mijn begeleiders kwijt,’’ sprak de verbouwereerde koning toen hij op zoek was naar de auto die hem en zijn vrouw over het eiland vervoert.