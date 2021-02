Amerikaanse miljardair koopt toeristische ruimtevlucht met SpaceX van Elon Musk

De missie heeft de naam Inspiration4 gekregen. Isaacman is de oprichter van betaaldienst Shift4. In zijn vrije tijd is hij straaljagerpiloot en bergbeklimmer. Hoeveel geld hij heeft neergeteld voor de missie, is niet bekend.

Isaacman wil met de ruimtereis 200 miljoen dollar ophalen voor het St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis, Tennessee. Eén plaats zal gaan naar een vrouwelijke medewerker van het kinderziekenhuis. De andere twee plaatsen worden verloot.

,,Ik wens dat we over 50 of 100 jaar in een wereld leven waar het normaal is dat mensen in een raket springen en met hun kinderen in een ruimtepak rond stuiteren op de maan’’, zegt Isaacman tegen persbureau AP. ,,Ik hoop ook dat we tegen die tijd kanker bij kinderen beter kunnen genezen.’’

De ruimtereizigers krijgen een astronautentraining, waarbij ze onder meer het ruimtevaartuig leren bedienen en alvast kunnen wennen aan gewichtloosheid. Na de lancering zullen ze een paar rondjes rond de aarde vliegen, waarna hun capsule gecontroleerd in zee plonst voor de kust van Florida en ze weer worden opgepikt. Elon Musk verwacht dat de vlucht twee tot vier dagen zal duren.

Volledig scherm Miljardair Jared Isaacman. © AP

Concurrentie

Met de missie zou Musk zijn grote concurrenten aftroeven. Richard Branson is al jaren bezig met ruimtetoerisme. Zijn bedrijf Virgin Galactic wilde in 2009 de eerste betaalde vlucht naar de ruimte maken, maar is nog steeds bezig met proefvluchten.

SpaceX bracht vorig jaar voor het eerst mensen naar het ruimtestation ISS. Dat was de eerste keer dat een privébedrijf daar in slaagde. Tot dan toe hadden alleen de Sovjet-Unie en Rusland, de Verenigde Staten en China mensen in een baan rond de aarde weten te brengen.