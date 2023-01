Amerikaanse miljonair (45) vecht tegen ouderdom met extreme verjongingskuur: ‘Longcapaciteit en uithouding van een 18-jarige’

Wat zou je ervoor over hebben om je weer achttien te voelen? Volgens de Amerikaanse techmagnaat Bryan Johnson (45) kan dat doel voor een slordige 2 miljoen dollar per jaar (ongeveer 1,8 miljoen euro) bereikt worden. De zakenman hoopt te doen wat onmogelijk wordt geacht: de tijd terugdraaien en lichamelijk niet meer ouder worden. Daarvoor heeft Johnson een leger van dertig dokters opgetrommeld en houdt hij zich aan een extreem strikt regime. De artsen hopen alle 78 organen van Johnson, waaronder zijn hersenen, hart, longen en nieren, terug 18 jaar te maken.

‘Operatie Blauwdruk’: dat is de naam die Johnson aan zijn bizarre, maar indrukwekkende procedure heeft gegeven. De 45-jarige Silicon Valley-zakenman is de oprichter van Kernel, een bedrijf dat zich focust op het monitoren van hersenactiviteit, en OS Fund, een onderneming die investeert in wetenschappelijke en technologische start-ups. Het vermogen van Johnson wordt geschat op 400 miljoen dollar (ongeveer 370 miljoen euro).

Met zijn strikt regime lijkt de miljonair wel de fontein van de eeuwige jeugd te hebben gevonden. Zo zou hij nu de longcapaciteit en het uithoudingsvermogen van een 18-jarige, de hartcapaciteit van een 37-jarige en de huid van iemand van 28 jaar hebben, schrijft het persagentschap ‘Bloomberg’.

Strenge verjongingskuur

Het team dokters, onder leiding van de Britse arts voor regeneratieve geneeskunde Oliver Zolman (29), houdt elke lichaamsfunctie van Johnson nauwkeurig in de gaten. Zolman volgt de wetenschappelijke literatuur over veroudering op de voet en gebruikt Johnson als proefkonijn voor de meest veelbelovende behandelingen.

Al wie veroudering ongedaan wil maken, moet er wel een pak geld, zeeën van tijd en de nodige discipline voor over hebben. Zo is de zakenman bereid om jaarlijks ongeveer 2 miljoen dollar aan de kuur te spenderen. Die begint twee uur voor Johnson gaat slapen. Dan moet hij een speciale bril dragen die blauw licht blokkeert. Na een goede nachtrust staat hij om 05:00 uur op en begint hij meteen aan een reeks van 25 fitnessoefeningen, die in totaal een uur duren.

De miljonair neemt vervolgens tientallen voedingssupplementen, waaronder creatine, en spoelt zijn tanden met theeboomolie, die een antibacteriële en schimmeldodende werking heeft. Johnson eet strikt veganistisch en consumeert dagelijks ongeveer 1.977 calorieën. Zijn dieet bestaat vooral uit amandelmelk, walnoten, lijnzaad, bessen en diverse soorten groenten. Ook Johnsons huid krijgt de nodige aandacht. Zo gebruikt hij zeven soorten crème, ondergaat hij peelings en lasertherapie en laat hij vet inspuiten.

Elke maand laat hij bovendien tientallen medische procedures uitvoeren, waarvan sommige vrij ingrijpend en pijnlijk. Daarnaast doen de artsen regelmatig bloedonderzoeken, MRI’s, echo’s en colonoscopieën bij Johnson.

“Vijf jaar jonger”

Op zijn website deelt Johnson het hele proces, dat volgens hem duidelijk begint te werken. Zo beweert hij dat zijn algemene verouderingstempo met 24 procent is vertraagd en dat hij al ongeveer “vijf jaar jonger is geworden”. Hoewel Johnson ook kritiek krijgt, voelt hij zelf dat hij ‘veel gelukkiger’ is. ,,Ik ben aardiger voor de mensen om me heen, niet langer prikkelbaar en mijn geest is helder”, aldus de miljonair.

Volgens dokter Zolman zijn de resultaten van de kuur veelbelovend. ,,Tegen 2030 willen we bewijzen dat we alle organen van gezonde 80-jarigen kunnen verjongen tot een leeftijd van 60”, aldus de arts.

