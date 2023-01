Amerikaanse schrijver zet zelfmoord sinds 2020 in scéne: 'Haar dood verscheurde de boekgemeenschap’

fans woestDe Amerikaanse boekwereld is in rep en roer nu een doodgewaande schrijver heeft verklaard dat ze tóch niet dood is en zonder schaamte haar comeback aankondigt. Susan Meachen zou in 2020 door zelfdoding om het leven zijn gekomen, maar dat blijkt toch anders te zitten. Haar fans reageren woest: ,,We rouwden om het verlies van een vrouw die we als een vriendin beschouwden.”

De uit Tennessee afkomstige schrijfster Susan Meachen brak als onafhankelijke schrijver van romantische boeken nooit echt door bij het grote publiek. Toch sloeg haar overlijdensbericht op sociale media in als een bom. In september 2020 kwam haar dochter met het verschrikkelijke bericht dat haar moeder zelfmoord had gepleegd omdat ze gepest zou zijn door andere schrijvers.

Meachen worstelde daarvoor al langere tijd met zelfmoordgedachten en zou al eerder een zelfmoordpoging hebben gedaan. Door aanhoudende treiterijen en intimidaties uit de boekgemeenschap zou ze geen andere uitweg hebben gezien.

Het nieuws van haar overlijden, dat op haar officiële pagina werd verspreid door haar dochter, zorgde destijds voor een stortvloed aan steunbetuigingen. Haar vaste fans, maar ook onbekenden kochten massaal de boeken van Meachen als eerbetoon. Sommigen doneerden zelfs geld aan goede doelen als zelfmoordpreventie en ook aan de uitvaart van Meachen, die dus nooit heeft plaatsgevonden.

De auteurspagina op Facebook veranderde de afgelopen twee jaar in een herdenkingspagina waarin fans met elkaar in contact bleven en ze Meachen konden blijven herdenken. Maar nu, meer dan twee jaar nadat Meachen plots van het toneel verdween, heeft het er alle schijn van dat de schrijver nog in leven is. Haar familie zou haar zelfmoord in scène hebben gezet. Daar kwam Meachen later achter, en vervolgens durfde ze niet meer terug.

Quote Ik ben in shock, verbijs­terd, woest en ik heb het gevoel dat ik in mijn buik ben geschopt en in mijn borst, tegelijker­tijd Samantha A. Cole, schrijver en vriendin van Meachen

„Ik heb lang nagedacht over hoe ik dit zou verwoorden. Er zullen veel vragen zijn en mensen zullen de groep verlaten”, zo begint de schrijfster haar betoog. ,,Ik had bijna zelfmoord gepleegd. Mijn familie is door een vreselijke tijd gegaan en zij hebben gedaan wat zij dachten dat het beste voor mij was. Ik ben nu op een goede plek in mijn leven en ik wil weer gaan schrijven. Laat het plezier beginnen.”

De bizarre comeback van Meachen - en met name de toon die ze aanslaat - kan op een stortvloed aan negatieve reacties rekenen. Zelfs haar vaste fans en vrienden zijn verbijsterd. ,,Dit is meer dan psychotisch”, zegt schrijver Samantha A. Cole, die tot 2020 goed bevriend was met Meachen. ,,Ik ben in shock, verbijsterd, woest en ik heb het gevoel dat ik in mijn buik ben geschopt en in mijn borst, tegelijkertijd. Ik heb nog steeds last van mijn maag en het is alleen maar erger geworden.”

Cole haalt in een privéchat op Instagram hard uit naar haar voormalige vriendin, met wie ze niets meer te maken wil hebben. ‘Je hoefde alleen maar te zeggen dat je de boekenwereld zou verlaten. Dat zou iedereen hebben gerespecteerd. Maar om iemand te laten schrijven dat je zelfmoord hebt gepleegd is walgelijk. Het verraad dat ik voel is onbeschrijfelijk.’ Meachen gaat niet echt in op de berichten, maar geeft wel aan dat ze dit deed ‘om haar leven terug te krijgen’.

De dood van Meachen verscheurde de boekgemeenschap toen ‘iedereen met de vinger begon te wijzen naar mensen die haar naar verluidt hadden gepest’, stelt Cole. ,,Onschuldige mensen werden beschuldigd. Het duurde maanden voordat de spanning wegebde. Het is een klap in het gezicht van iedereen die haar ooit heeft gesteund, dat het uiteindelijk een hoax wordt die bijna twee en een half jaar heeft geduurd. Ze had genoeg tijd om schoon schip te maken.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Niet alleen collega’s, maar ook boekenfans reageren terneergeslagen en eisen hun geld terug. Daarop reageert Meachen dat er nooit geld voor haar is ingezameld. ‘Susan Meachen die haar eigen zelfmoord faket en dan weer vrolijk online verschijnt omdat ze ‘zich verveelde’ is zo buitengewoon krankzinnig. Romantiekschrijvers opereren echt op een ander realiteitsniveau’, schrijft een criticus op Twitter.

Verschillende Amerikaanse websites en dagbladen - waaronder Rolling Stone - proberen met Meachen in contact te komen, maar vooralsnog zonder resultaat.

