Amerikaanse senatoren bereiken voorlopig akkoord over nieuwe wapenwetgeving

Een groep Amerikaanse senatoren van beide partijen heeft een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe wetgeving die bescheiden nieuwe wapenbeperkingen combineert met aanzienlijke nieuwe investeringen in de geestelijke gezondheidszorg en schoolbeveiliging. Het is de eerste aanscherping van de Amerikaanse wapenwetten sinds de jaren negentig.

Onder de nieuwe deal zal het antecedentenonderzoek voor wapenkopers onder de 21 jaar voor het eerst een verplicht onderzoek van strafdossiers omvatten. Een strenger antecedentenonderzoek voor alle kopers haald de deal niet. Wel opent het akkoord de deur voor zogeheten ‘red flag laws’, die het autoriteiten en burgers mogelijk maken naar de rechter te stappen om een tijdelijk wapenverbod aan te vragen voor mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen.

De Democraten riepen na meerdere dodelijke schietpartijen in onder meer Uvalde (Texas) en Buffalo (New York) op tot verregaande maatregelen. Zij willen onder meer een verbod op de verkoop van (semi-)automatische aanvalswapens. Zo’n verbod komt er onder de huidige senaatsdeal vanwege Republikeins verzet echter niet. Ook wordt de minimumleeftijd voor de aankoop van aanvalswapens niet opgekrikt van 18 naar 21, zoals onder meer president Joe Biden voorstaat. Voor pistolen bestaat overigens wel al een minimumleeftijd van 21.

De deal maakt miljarden federale dollars vrij voor ‘schoolbeveiliging’, bijvoorbeeld door meer geld te besteden aan gewapende beveiligers, een maatregel waar Republikeinen regelmatig op hameren, en een meer op beveiliging ingestelde architectuur en infrastructuur van scholen en universiteitscampussen. Ook wordt er meer geïnvesteerd in de de geestelijke gezondheidszorg, onder andere in de vorm van een op te zetten ​​landelijk netwerk van ‘gemeenschapsgerichte gezondheidsklinieken’.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, liet vrijdag al weten bereid te zijn elk wetsvoorstel aan te nemen dat de Senaat passeert en tot meer vuurwapenbeperkingen leidt. “Als het levens redt en er is steun voor binnen beide partijen, dan juichen we het toe, zelfs als het niet alle maatregelen bevat die we willen.”

President Biden zal een wapenwet die is goedgekeurd door zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat naar naar verwachting ondertekenen. In reactie op het voorstel van de senatoren verklaarde hij: “Het is duidelijk dat dit niet alles bevat dat volgens mij nodig is, maar het weerspiegelt belangrijke stappen in de juiste richting en het zou de belangrijkste wetgeving op het gebeid van wapenveiligheid betekenen die het Congres in de afgelopen decennia heeft aangenomen.”

Uitbreiding van wapenrechten

De laatste substantiële wapenbeheersingswetten werden halverwege de jaren negentig aangenomen. In 1993 creëerde de zogeheten ‘Brady-wet’ een nationaal systeem voor antecedentenonderzoek. In 1994 volgde een verbod op aanvalswapens, onder meer op sommige halfautomatische geweren en pistolen. Die laatste wet verliep echter in 2004 en werd niet meer velengd.

De afgelopen decennia heeft Washington de wapenrechten voor individuele burgers vooral uitgebreid. In 2005 maakte het Congres bijvoorbeeld de vuurwapenindustrie immuun voor rechtszaken over productaansprakelijkheid. Familieleden van slachtoffers omzeilden deze regel na de dodelijke schietpartij op en basisschool in Sandy Hook door wapenfabrikant Remington aan te klagen naar aanleiding van de manier waarop het bedrijf reclame maakt. Remington betaalde uiteindelijk een flink bedrag aan de nabestaanden.