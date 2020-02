Amerikaanse soldaten in Irak hervatten jacht op Islamitische Staat

Ook aan Amerikaanse kant is bevestigd dat de grondstrijdkrachten er weer vol tegenaan gaan. De strijd tegen IS was een paar weken opgeschort na grote onrust in Irak over de dood van de Iraanse generaal Quasem Soleimani. Sjiitische partijen in Irak – die worden aangestuurd door Iran – riepen in het parlement om terugtrekking van de Amerikanen. Vanwege de anti-Amerikaanse stemming op straat bleven de Amerikaanse soldaten in Irak tijdelijk uit beeld. Maar nu trekken de Amerikanen dus weer op met het Iraakse leger tegen bolwerken van IS.

'Grotendeels verslagen’

Reden is dat IS zich weer nadrukkelijker manifesteert. Dat blijkt uit verschillende rapporten. Hoewel president Donald Trump eerder pochte dat IS ‘grotendeels was verslagen’, wordt daar al een tijdje aan getwijfeld door analisten, bondgenoten en ook door enkele hoge Amerikaanse functionarissen.



In een deze week verschenen rapport van de Verenigde Naties (VN) wordt gewaarschuwd voor een heropleving van IS, in zowel Irak als Syrië. Waarnemers constateren steeds brutalere aanvallen van de terroristen en verwijzen specifieke acties om gevangenen IS’ers te bevrijden. Ook maakt de VN zich zorgen over de activiteiten van gevangen IS’ers, hun familieleden en kinderen in kampen. Het gaat om meer dan 100.000 mensen waarvan velen nog altijd fanatiek in IS geloven.