Amerikaanse tiener (13) redt schoolbus nadat bestuurster flauwvalt

,,Dillon Reeves sprong recht uit zijn stoel, gooide zijn rugzak weg, rende naar voren en kon het stuur van de bus overnemen. Hij slaagde erin de bus in volle vaart te laten stoppen”, zegt Robert Livernois, verantwoordelijke voor de openbare scholen in Michigan, tijdens een persconferentie.

De bestuurster van de bus bracht woensdag een zestigtal leerlingen van het Carter College weer naar huis in het stadje Warren, in het noorden van Detroit. Ze verloor tijdens de rit echter het bewustzijn, zo werd donderdagavond al bekendgemaakt.

In een video die door de autoriteiten is verspreid, is te zien hoe de bestuurster zich slecht voelt en flauwvalt. ,,Ik voel me niet goed”, zegt ze nog voor ze bezwijmt. De leerling neemt daarna snel het stuur over, duwt op de rem en weet de bus, ondanks paniek en te midden van geschreeuw van andere kinderen, te laten stoppen. Hij riep daarna naar zijn klasgenoten dat ze de hulpdiensten onmiddellijk moesten bellen. Hulpdiensten en politie hebben zich meteen over de bestuurster ontfermd. Ze stelt het intussen goed, klinkt het bij CNN.