Amerikaanse troepen verlaten Afghanistan eind augustus

22 jaar cel Zwarte acteur (39) in drukke straat Lissabon doodgescho­ten, witte man (77) schuldig aan racisti­sche moord

29 juni Een witte Portugees die in de zomer van vorig jaar een zwarte acteur midden op straat doodschoot, deed dat uit racistische motieven. Dat heeft de rechtbank in Lissabon geconcludeerd. De 77-jarige Evaristo Marinho moet 22 jaar en 7 maanden de gevangenis in voor het neerschieten van de 39-jarige Bruno Candé. De gruwelmoord leidde tot dagenlange protesten in de Portugese hoofdstad.