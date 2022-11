Amerikaanse tussentijdse verkiezingen: vijf redenen waarom de hele wereld meekijkt

Huiszoe­king bij tomaten­teelt­be­drijf Rijkevor­sel: werd er geëxperi­men­teerd met vaccin voor tomatenvi­rus?

Speurders van de gerechtelijke politie Antwerpen en van het federaal voedselagentschap FAVV voeren dinsdagvoormiddag een huiszoeking uit bij Stoffels Tomaten in Rijkevorsel. Ook in Beerse en Kapellen zijn er huiszoekingen geweest. Het onderzoek gaat over de ontwikkeling en het gebruik van een verboden vaccin tegen een tomatenvirus. Vier personen zijn gearresteerd en zullen worden verhoord.

12:44