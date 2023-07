Amerikaanse verpleegster en haar kind ontvoerd in Haïti

Volgens een verklaring van de ngo El Roi Haiti gaat het om Alix Dorsainvil, de vrouw van de directeur van de organisatie, en hun kind. Ze werden donderdagochtend meegenomen uit het gebied van de ngo in de buurt van Port-au-Prince. De twee zijn nog altijd spoorloos. ,,We hebben regelmatig contact met de Haïtiaanse autoriteiten en zullen met hen blijven samenwerken", laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Haïti was haar thuis

Volgens de organisatie El Roi Haiti is Alix Dorsainvil een verpleegster die ,,onvermoeibaar werkte (...) om hulp te bieden aan mensen in nood”. Ze deed dat ,,in de naam van Jezus”. ,,Ze is een zeer liefdevol en meelevend persoon die Haïti als haar thuis beschouwde. Het Haïtiaanse volk stond voor haar gelijk aan familie.”