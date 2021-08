Amerikaanse veteranen voelen zich vernederd: ‘Hoe is dit een strategisch goed besluit?’

‘Speelgoed’, heet het in soldatentaal: het materieel dat Amerikanen in de afgelopen twintig jaar aan het Afghaanse leger schonken. Geschokt zag voormalig marinier Michael Wendt deze week foto’s van zulke militaire voertuigen in handen van talibanstrijders. ,,We hebben het beste speelgoed dat we hadden, achtergelaten voor de Afghanen,” verzucht Wendt (34) in Houston, waar hij nu transportcoördinator is voor retailgigant Amazon. ,,Het is heel ontmoedigend om te zien hoe snel de troepen die we 20 jaar getraind hebben verpletterd worden door een stel boeren uit Pakistan.”