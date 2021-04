Amerikaanse vrouw aangeklaagd vanwege doodsbedreigingen richting Kamala Harris

Een vrouw uit de Verenigde Staten is aangeklaagd wegens doodsbedreigingen aan het adres van vicepresident Kamala Harris. Dat blijkt uit een strafklacht die is ingediend bij de Amerikaanse rechtbank in deelstaat Florida, meldt CNN .

Het gaat om Niviane Petit Phelps, woonachtig in Miami. De klacht richting Phelps luidt als volgt: ,,Niviane Petit Phelps heeft willens en wetens en opzettelijk gedreigd om de vicepresident van de Verenigde Staten te doden en lichamelijk letsel toe te brengen.”

Begin maart werd een speciaal agent op de hoogte gebracht van de dreiging om Harris te vermoorden. De bedreigingen werden door Phelps via foto's en video's gestuurd naar haar man, die opgesloten zit in een gevangenis in Florida. Op die foto's en video's maakte Phelps duidelijk dat ze een grote hekel heeft aan president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris, vlak nadat Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen.

Doodsbedreigingen

In één video is te horen dat Phelps doodsbedreigingen aan het adres van Harris uit. De vrouw zegt daarin dat Kamala Harris zal sterven. ,,Je dagen zijn al geteld. Ik zweer dat ik je ga doden. Vijftig dagen vanaf nu, markeer deze dag", zegt Phelps in de video.

Op 6 maart ging een agent van de geheime dienst bij de vrouw thuis langs om met haar te praten, nadat ze dat verzoek drie dagen eerder al had geweigerd. In dat gesprek zou Phelps gezegd hebben dat ze vlak na de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten boos was omdat Kamala Harris vicepresident werd. In het gesprek zei Phelps dat ze daar nu ‘over heen’ is.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: