Amerikaanse zeekoeien sterven massaal van de honger

Zeekoeiensterfte in de Amerikaanse staat Florida was abnormaal hoog dit jaar. Maar liefst 10 procent van de totale populatie is afgelopen jaar gestorven. In een poging om de dieren te redden van verhongering gaan natuurwetenschappers de dieren voeren, maar ook dat is niet zonder risico.

2021 was niet het jaar van de zeekoe in Florida. Opvangcentra in de staat liggen vol met ondervoede zeekoeien, maar ook in de wateren zien de dieren er niet goed uit. De volle laag vet die een zeekoe normaal kenmerkt is geslonken, de ribben zijn door de huid zichtbaar, en de dieren lijken uit balans te zwemmen. Tot 8 oktober alleen al zijn er 968 dieren dood aangetroffen, een verontrustende groei vergeleken met de 630 overleden zeekoeien van een jaar geleden. Ook was dit ruim hoger dan 830, het eerdere record uit 2013.

Het komt allemaal vanwege vervuiling in de Indian River Lagoon, denken wetenschappers. In de winter grazen zeekoeien graag in dit gebied van meer dan 10.000 hectare groot, vanwege de warme wateren. Door menselijk afval zijn die grote velden zeegras echter nagenoeg allemaal verdwenen. Er is simpelweg te weinig eten over voor de 8800 zeekoeien die nog in het gebied leven.

Ongehoorde acties

,,Deze ongehoorde gebeurtenis moet bestreden worden met ongehoorde acties”, sprak Thomas Eason van de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission gisteren. De commissie heeft namelijk besloten om uit te proberen of het voeden van de wilde zeekoeien de dieren kan redden uit de hongersnood. ,,We hopen dat ze het willen eten”, vertelt Patrick Rose, directeur van de Save the Manatee Club, aan New York Times. ,,We weten niet zeker of ze dat wel gaan doen.”

De keuze komt niet zonder twijfels. Het voeren van wilde dieren zou ze namelijk meer kwaad dan goed kunnen doen, denken wetenschappers. Door de dieren vanuit boten sla en kool te geven, voedsel dat ze ook krijgen in opvangcentra, zouden de zeekoeien afhankelijk kunnen worden van mensen. Ook zouden ze gewend kunnen raken aan boten, terwijl zo'n 85 zeekoeien per jaar sterven door aanvaringen.

Door menselijk afval hebben de zeekoeien veel minder te grazen in de Indian River Lagoon:

