Amerikanen hoeven niet meer in quarantaine bij coronabesmetting

Justitiemi­nis­ter VS verdedigt huiszoe­king bij ex-president Trump, veel bedreigin­gen aan adres FBI

De Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op het optreden van de FBI in de voornaamste woning van ex-president Donald Trump in Florida. Hij verdedigde de doorzoeking van Mar-a-Lago en beklemtoonde dat hij zelf op de hoogte was gesteld en vooraf had ingestemd met de huiszoeking.

22:07