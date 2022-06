Amerikanen sturen tóch raketsystemen en oefening Russische nucleaire troepen

Dit gebeurde er vannachtHet Oekraïense leger krijgt tóch geavanceerde raketsystemen van de Amerikanen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft besloten Oekraïne te voorzien van ‘meer geavanceerde raketsystemen en munitie, waarmee ze de belangrijkste doelen op het slagveld in Oekraïne nauwkeuriger kunnen aanvallen’, aldus Biden in een opiniestuk dat vannacht in The York Times verscheen.

Biden zorgde eerder deze week voor verwarring toen hij zei dat hij geen raketsystemen naar Oekraïne zou sturen die Russisch grondgebied zouden kunnen raken. Het Witte Huis corrigeerde die uitspraak door te melden dat er geen raketten worden afgeleverd ‘voor gebruik buiten het slagveld in Oekraïne’.

De Amerikanen sturen onder meer Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketsystemen, radars, onbemande luchtvaartuigen, Mi-17-helikopters en munitie. Het besluit past volgens Biden in wat hij in zijn artikel omschrijft als ‘Amerika’s duidelijke doel: we willen een democratisch, onafhankelijk, soeverein en welvarend Oekraïne met de middelen om van zich af te bijten en zich te verdedigen tegen verdere agressie’.

Wat Biden er niet bij zei, maar wat regeringsbronnen later wel bevestigden tegenover persbureaus Reuters en AFP, is dat de VS ook raketsystemen van het type Himars (High Mobility Artillery Rocket System) naar Oekraïne sturen. Himars-raketten gebruiken precisiegeleide munitie en hebben een bereik van ongeveer 80 kilometer. ,,Deze systemen zullen door de Oekraïners worden gebruikt om de Russische opmars op Oekraïens grondgebied af te weren, maar zullen niet worden gebruikt op doelen op Russisch grondgebied”, zei de functionaris. Met speciale munitie kunnen Himars ook doelen op 300 kilometer afstand raken, maar het is volgens de Amerikanen niet de bedoeling dat dergelijke munitie wordt geleverd om zo Rusland niet verder te provoceren.

Ondanks al het nieuwe wapentuig gelooft Biden dat de oorlog in Oekraïne niet op het slagveld maar middels diplomatie zal worden beslecht. Volgens de president zijn de gesprekken nu vastgelopen doordat ‘Rusland oorlog blijft voeren om zo veel mogelijk van Oekraïne over te nemen.’

Kernwapens

Ook beloofde Biden te zullen samenwerken met bondgenoten en partners om ‘de wereldwijde voedselcrisis aan te pakken die door de agressie van Rusland wordt verergerd’. Tevens beloofde hij dat de VS hun Europese bondgenoten zullen helpen hun afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen, maar hij noemde daarbij geen specifieke maatregelen. Biden besloot zijn opiniestuk met de geruststelling dat de VS momenteel geen aanwijzingen hebben dat Rusland van plan is kernwapens in Oekraïne te gebruiken. ‘Maar laat me duidelijk zijn: elk gebruik van kernwapens in dit conflict, op welke schaal dan ook, zou volledig onaanvaardbaar zijn voor ons en de rest van de wereld en zou ernstige gevolgen hebben.’

De Russen op hun beurt besloten gisteren om de nucleaire strijdkrachten oefeningen te laten houden in de provincie Ivanovo, ten noordoosten van Moskou. Dat bericht het persbureau Interfax op basis van het Russische ministerie van Defensie. Zo’n duizend militairen voerden dinsdag ‘intense manoeuvres’ uit met meer dan honderd voertuigen. Daaronder waren ook Yars-voertuigen waar vanaf intercontinentale ballistische raketten kunnen worden gelanceerd, aldus het ministerie.

Omdat westerse landen geld en wapens aan Oekraïne leveren, wijst het Kremlin zo nu en dan op zijn kernwapens om zo het Westen te intimideren. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei eind april nog dat het gevaar van een kernoorlog groot is.

Slag om Sjevjerodonetsk

Intussen gaat het oorlogsgeweld in de Donbas onverminderd door. Russische troepen hebben een groot deel van de stad Sjevjerodonetsk onder controle gekregen, zegt de gouverneur van de regio Loehansk. Volgens hem is de stad niet volledig omsingeld, maar door de bombardementen is het onmogelijk mensen te evacueren of humanitaire hulp de stad in te krijgen. Een opslagplaats van salpeterzuur is geraakt. Het advies aan inwoners is om vanwege de giftige dampen ondergrondse schuilplaatsen niet te verlaten.

Sjevjerodonetsk is de enige grote stad in de regio die nog niet helemaal in handen is van de Russen. De stad was al enige tijd vrijwel omsingeld en werd hevig beschoten. Het Russische leger heeft Sjevjerodonetsk grotendeels verwoest, volgens Oekraïne voor 90 procent. Voor de oorlog woonden er zo’n 100.000 mensen, maar dat zouden er nu nog zo’n 12.000 zijn.

‘Te lang gewacht’

De nieuwe EU-sancties tegen Rusland zijn welkom, maar het heeft veel te lang geduurd voordat de 27 lidstaten er een akkoord over bereikten, vindt de Oekraïense president Volodimir Zelenski. In zijn dagelijkse videotoespraak noemde hij het wekenlange uitstel onaanvaardbaar. ,,Als er meer dan vijftig dagen liggen tussen het vijfde en zesde sanctiepakket is dat niet acceptabel voor ons.”

De regeringsleiders van de EU-landen sloten afgelopen nacht een akkoord over een invoerverbod van Russische aardolie die via zee naar de EU wordt aangevoerd. Het was vooral Hongarije dat lange tijd dwarslag, en daardoor is de boycot minder omvangrijk dan velen hadden gewenst. De boycot van Russische olie die in tankers wordt verscheept, goed voor twee derde van de totale EU-import, moet eind dit jaar van kracht zijn. De Russische olie die via de Droezjba-pijpleiding naar Hongarije, Slowakije en Tsjechië stroomt wordt voorlopig uitgezonderd.

De nieuwe sancties voorzien ook in het afsluiten van de grootste bank van Rusland, de Sberbank, en twee andere banken van SWIFT, de internationale communicatiedienst voor banken. Ook worden drie Russische staatszenders geweerd in de EU en komen het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk en een aantal andere Russen op de Europese sanctielijst.

Noodhulp aan kinderen

Meer dan vijf miljoen Oekraïense kinderen zijn afhankelijk van humanitaire hulp vanwege de oorlog in hun thuisland, meldt de VN-kinderorganisatie UNICEF. Het gaat om ongeveer 3 miljoen kinderen in Oekraïne zelf en ongeveer 2,2 miljoen kinderen die vanwege het conflict zijn gevlucht naar andere landen.

Sinds de Russische invasie op 24 februari zijn 262 Oekraïense kinderen omgekomen, terwijl honderden scholen zijn beschadigd, aldus UNICEF. De organisatie publiceert de cijfers vandaag in het kader van de Internationale dag voor de bescherming van kinderen.

Voedselvoorziening Afrika

Het tekort aan kunstmest en tarwe door de oorlog in Oekraïne is volgens voorzitter Macky Sall van de Afrikaanse Unie ‘alarmerend’ voor de voedselvoorziening in Afrika. In een videogesprek met de EU-leiders tijdens een top in Brussel riep hij op tot internationale coördinatie om een catastrofe te voorkomen en vroeg hij grote financiële en technologische investeringen om in Afrika meer en beter te kunnen produceren.

Sall, die president van Senegal is, was door EU-voorzitter Charles Michel uitgenodigd om de 27 Europese leiders toe te spreken. Afrika is voor zijn voedselzekerheid erg afhankelijk van Rusland en Oekraïne, die samen de graanschuur van Europa worden genoemd.