Amnesty: junta Myanmar gebruikt oorlogstactieken tegen betogers

Tsunamige­vaar in Noord-Ita­lië door gigantisch rotsblok dat in meer dreigt te storten

8 maart Een stuk berg van ruim 2 miljoen kubieke meter dreigt in het Noord-Italiaanse Lago d’Iseo te storten. Daardoor kan een grote vloedgolf ontstaan in het meer, die verschillende dorpen kan overspoelen. Uit voorzorg is een deel van het eiland dat midden in het meer ligt ontruimd. De bewoners van andere dorpen in de omgeving maken zich ernstige zorgen.