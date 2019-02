Antarctische ijsplaat die acht keer zo groot is als Den Haag dreigt af te scheuren

Jarenlang hield de scheur zich gedeisd, maar in 2013 begon deze opeens te groeien. Wetenschapper Stef Lhermitte bestudeert de scheur, die Chasm 1 genoemd wordt, en schat dat de scheur nog ongeveer veertig kilometer heeft voordat het afbreekt. De gigantische scheur groeit elk jaar met vier kilometer.



Historisch gezien is de ijsberg van 1.700 km² eigenlijk niet zo groot, maar volgens NASA zou het de grootste ijsberg kunnen zijn die de Brunt-ijsplaat baart sinds de observaties in 1915 begonnen.



Wanneer de ijsberg zich afscheurt, dreigt het Halley onderzoeksstation te verdwijnen. Deze basis bestaat al sinds 1956. Metingen die er gedaan werden, hebben in 1985 onder andere geleid tot de ontdekking van het gat in de ozonlaag.