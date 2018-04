Anti-apartheidsactiviste Winnie Mandela overleden

Vrouw moet 28.000 euro parkeergeld betalen

11:58 De eigenaresse van een blauwe Volvo die in maart 2009 in het centrum van Palma de Mallorca in een parkeergarage is gezet, moet nog 28.000 euro parkeergeld afrekenen. Dit heeft een Spaanse rechter bevestigd na jarenlange procedures over de in de steek gelaten auto, meldt de krant El País.