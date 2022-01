Anti-apartheidsheld Desmond Tutu wordt vandaag milieuvriendelijk geresomeerd

Volgens Michael Weeder, deken van de St George’s kathedraal, was resomeren Tutu’s eigen wens. De voormalig aartsbisschop gold als een groot voorvechter van een beter milieu.



Bij resomeren, of alkalische hydrolyse, wordt het lichaam in enkele uren opgelost in een groot vat gevuld met warm water en kaliumhydroxide. Na afloop resteert een waterige vloeistof en wit poeder, vergelijkbaar met de as na crematie.

Resomeren geldt als een duurzaam alternatief voor crematie of begraven en vergt volgens voorstanders 90 procent minder energie. Deze wijze van uitvaart is in ons land overigens pas sinds afgelopen jaar mogelijk. De Wet op de Lijkbezorging moest er voor worden aangepast.

Staatsbegrafenis

Anti-apartheidsstrijder Tutu, die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede won, krijgt vandaag een staatsbegrafenis in Kaapstad. Afgelopen dagen betuigden duizenden Zuid-Afrikanen hem de laatste eer in St George's kathedraal te Kaapstad. Daar ligt Tutu in een eenvoudige kist opgebaard.

De anti-apartheidsstrijder overleed tweede kerstdag op 90-jarige leeftijd in zijn eigen huis. Zijn overlijden heeft een golf van rouw losgemaakt in Zuid-Afrika. ,,De dood van emeritus aartsbisschop Desmond Tutu is een nieuw hoofdstuk van rouw in het afscheid van een generatie uitzonderlijke Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd Zuid-Afrika hebben nagelaten”, stelde president Cyril Ramaphosa.

Prinses Mabel aanwezig

De president zal vandaag ook de hoofdtoespraak houden tijdens de uitvaart. Namens Nederland zal prinses Mabel aanwezig zijn, zij beschreef de overleden Tutu eerder als een ‘zeer loyale vriend’ die haar veel steun verleende na het overlijden van haar man prins Friso.

Volledig scherm Zuid-Afrikanen rouwen massaal om het overlijden van Tutu. © REUTERS