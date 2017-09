Anti-snurk didgeridoo en vloeibare katten winnen Ig Nobelprijzen

Het eerbetoon aan opmerkelijk onderzoek vond plaats in een passend vreemde ceremonie. Zo speelde het Boston Typewriter Orchestra muziek op oude typemachines, was er een korte mini-opera over incompetentie en kon het publiek luisteren naar een college van minder dan een minuut over welke krachten nodig zijn om een schaap over verschillende oppervlaktes te slepen. De uiteindelijke prijsuitreiking werd verzorgd door bezoekende Nobelprijswinnaars terwijl het publiek enthousiast het podium bestookte met papieren vliegtuigjes.



De Ig Nobelprijzen begonnen als grap in 1991. Winnaars werden toen vooral gekozen om berucht of belachelijk werk en een Ig Nobelprijs mee naar huis nemen was een dubieuze 'eer'. Tegenwoordig is dat anders. Nu gaan de prijzen naar onderzoek dat nog steeds vreemd is, maar toch (of juist daarom) van waarde is voor de wetenschappelijke gemeenschap.