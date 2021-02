‘Anti-Trump Republikeinen willen nieuwe partij oprichten’

De deelnemers aan het gesprek zeiden bijzonder ontsteld te zijn over het feit dat meer dan de helft van de Republikeinen in het Congres, 8 senatoren en 139 leden in het Huis van Afgevaardigden, enkele uren na de belegering van het Capitool stemden om de certificering van de verkiezingsoverwinning van Biden te blokkeren.

Voormalig Republikein Evan McMullin, die in het verleden een prominente rol speelde in het Huis van Afgevaardigden, is een van de initiatiefnemers: ,,Grote delen van de Republikeinse Partij zijn aan het radicaliseren en bedreigen de Amerikaanse democratie. De partij moet zich opnieuw richten op waarheid, rede en zijn traditionele idealen.’’

Lincoln Project

Overigens is het niet de eerste groep Republikeinen die zich tegen Trump keert. Eind 2019 werd The Lincoln Project opgericht, een politiek actiecomité van leden en voormalige leden van de Republikeinse Partij die zich ten doel had gesteld om de herverkiezing van president Donald Trump te verhinderen. In april 2020 sprak het comité zijn steun uit voor de huidige Democratische president Joe Biden. Het comité is vernoemd naar de Republikein Abraham Lincoln, de 16de president van de Verenigde Staten van 1861 tot 1865. Of deze groep ook bij dit initiatief is betrokken is niet duidelijk.