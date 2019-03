Antiterrorisme-actie Duitsland: tien arrestaties, mogelijk splintergroep IS

UpdateIn het westen van Duitsland heeft de politie tien terreurverdachten gearresteerd. Justitie vermoedt te maken te hebben met een splintergroep van IS of met IS-sympathisanten.

De anti-terreuractie begon gistermorgen en duurde tot vanmorgen vroeg, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Düsseldorf bekend. Aanwijzingen voor concrete doelen of acties zijn er volgens haar niet. De politie onderzoekt mogelijke banden met terreurgroep Islamitische Staat (IS). ,,We vermoeden dat het een splintergroep is van de IS of sympathisant’’, verklaarde een woordvoerder.

Speciale politie-eenheden overmeesterden gistermiddag een aantal verdachten in het centrum van Düsseldorf. Dat gebeurde in de buurt van de Kunstacademie. De arrestanten worden verdacht van voorbereiding van een ‘ernstig, staatsgevaarlijk misdrijf’. aldus het OM. Tegelijk met de arrestaties doorzochten speciale eenheden volgens haar verschillende locaties in Essen, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg en Ulm in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg. In Essen werd een explosievenhond ingezet die onder andere de auto van een verdachte doorzocht.

Computers

Bij de huiszoekingen zijn meerdere computers in beslag genomen, meldt de Rheinische Post op gezag van politiebronnen. Het evalueren van de gegevens kan volgens die bronnen dagen duren. ,,Gelukkig hebben we de nieuwe Politiewet. Daardoor kunnen we verdachten ook zonder concrete verdenking langer vasthouden en intussen rustig verder onderzoeken’’, verklaarde voorzitter Michael Mertens van de politiebond in Nordrhein-Westfalen.

Tadzjikistan

Een van de tien arrestanten is volgens Rheinische Post van Tadzjiekse afkomst. De nationaliteit van andere verdachten is nog niet bekend. Volgens Boulevardblad Bild liep er al geruime tijd een onderzoek naar een achtkoppige groep, voor het merendeel bestaand uit Tadzjieken, die een aanslag in Duitsland zou beramen.

Volgens het OM is er geen verband met de verwarde man die gistermorgen in Essen in zijn auto werd overmeesterd. De 19-jarige Tadzjiek raasde dwars door een voetgangerszone. Zijn motief is nog niet bekend.