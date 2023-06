Antwerpse politie achtervolgt Nederlandse auto, drie mannen gooien al rijdend drugs naar buiten

De Antwerpse politie heeft maandagnacht een voertuig achtervolgd tot in het Belgische Bazel, nadat de bestuurder zich aan een controle probeerde te onttrekken. Tijdens de achtervolging gooiden de inzittenden drugs naar buiten, maar die vonden de agenten terug. Drie personen die in de auto zaten werden gearresteerd.

In de nacht van maandag op dinsdag trok een wagen met een Nederlands kenteken de aandacht van een patrouille van de mobiele eenheid. De wagen reed met een opvallende stijl over de Rijnkaai. Het team trok het kenteken na voor het overging tot controle. De wagen stond geseind in het kader van misbruik van vertrouwen.

200 kilometer per uur

Ter hoogte van het kruispunt van de Noorderlaan met de Groenendaallaan liet de politie het voertuig stoppen. De bestuurder negeerde het bevel en reed door het rode verkeerslicht weg van de interventie-eenheid. Al snel reed het voertuig de snelweg op in de richting van het Waasland. Met een snelheid van 200 kilometer per uur en op de hielen gezeten door de mobiele eenheid nam de wagen met een bruusk manoeuvre de afrit in Hoboken, waarvoor de bestuurder een vrachtwagen de pas moest afsnijden.

Het snelleresponsteam, andere interventieteams en de wegpolitie boden meteen ondersteuning. De vluchtende wagen nam grote risico’s voor zowel de inzittenden, andere weggebruikers als de politie. Het ging in een vaart via de Kennedytunnel door Kruibeke, Burcht en Bazel.

De bestuurder negeerde alle rode verkeerslichten en reed met een snelheid van 90 kilometer per uur door de verschillende bebouwde kommen. De vluchtende wagen ramde opzettelijk een van de politievoertuigen waarna de wagen de bestuurder zelf de controle over het stuur verloor en begon te tollen. Een wilde achtervolging van bijna 50 minuten kwam zo tot een einde. Het beschadigde politievoertuig was niet meer rijvaardig.

Drugs

In de wagen bleken drie verdachten te zitten. Ze zijn allen gearresteerd en worden verhoord. Het gaat om mannen van 18, 22 en 23 jaar. De jongste van de drie was diegene die geseind stond en in welk dossier de wagen gezocht werd.

Tijdens de achtervolging gooiden de inzittenden spullen uit het raam. De politie wist de drugs te vinden. De bestuurder reed zonder rijbewijs. De politie stelde diverse processen-verbaal op.