Antwerpse zuurgooier terroriseerde zijn ex-vriendin al een jaar

Een 58-jarige man heeft zijn ex-vriendin (40) vanmiddag met zwavelzuur aangevallen bij een bushalte in Antwerpen. De vrouw, moeder van een dochtertje, vecht voor haar leven in het ziekenhuis. De dader probeerde nadien zelfmoord te plegen maar de politie rekende hem net op tijd in. ,,Al een jaar werd Ragna S. geterroriseerd door haar ex”, zeggen vrienden van de vrouw.

,,Ik heb Ragna vanmorgen nog zien lopen in onze straat. Zij keek de hele tijd over haar schouders”, zegt overbuurman Frank uit de Brugstraat, een straatje achter het bekende Sint-Jansplein in Antwerpen waar de aanval plaats vond. Voor Ragna was 'op haar hoede zijn' een tweede natuur geworden sinds ze meer dan een jaar geleden met Jean-Pierre W. (58) had gebroken. Buurman Frank: ,,Samen met haar dochtertje had zij hier een appartement, maar het gebeurde geregeld dat zij bij haar vriend Yves bleef slapen. Gewoon uit angst. Die twee hadden niets samen maar bij hem voelde zij zich veiliger tegen de pesterijen van haar ex.”

Zwavelzuur

Ondanks haar waakzaamheid werd Ragna rond het middaguur toch verrast door haar ex. Jean-Pierre W. dook plots op aan de bushalte van het Sint-Jansplein. Hij overgoot zijn ex Ragna met zwavelzuur en vluchtte daarna. Ragna S. krijste het uit. Voorbijgangers dachten eerst dat zij met een mes was gestoken.

Alina van café Monte Carlo: ,,Ik hoorde haar krijsen en zag hoe zij haar blouse en bh uittrok. Op haar naakte huid zag ik een vloeistof glinsteren. Haar huid werd ineens heel rood. 'Ik sta in brand', schreeuwde zij. Zij liep om de hoek een kapperszaak binnen.”

Daar botste Ragna S. op Claudia Sacco. Sacco werkte vlakbij in een verzorgingstehuis. Zij overspoelde Ragna S. met water tot de hulpdiensten het overnamen. ,,Terwijl ik haar hielp, zag ik de huid wegbranden op haar borst, haar rug, haar nek, haar oren. De vrouw bleef bij bewustzijn ondanks de helse pijn en zei me dat zij met zwavelzuur was aangevallen door haar ex-vriend. Die viel haar ruim een jaar lang lastig. Zij gaf mij ook zijn naam”, aldus Sacco.

De levensgevaarlijk gewonde Ragna S. werd naar het brandwondencentrum van het Stuivenberg-ziekenhuis gebracht. Haar toestand is nog altijd kritiek.

Pesterijen

Vrienden en buren van Ragna S. waren op de hoogte van de pesterijen van haar ex. Vriend Yves: ,,Die gek dringt dan het gebouw binnen waar Ragna woont en sluit de gas- en elektriciteit in de kelder af. Of hij spuit lijm in haar slot zodat zij niet meer binnen kan. Ook bij mij heeft hij meer dan eens vandalisme gepleegd omdat ik Ragna in bescherming nam. Zo heeft Jean-Pierre W. enkele weken geleden mijn deur geblokkeerd door een valse sleutel in het slot te doen en af te breken.”

Volgens parketwoordvoerster Lentl Jespers is de gearresteerde ex-vriend Jean-Pierre W. een vaste klant van justitie. Hij is gekend voor tal van kleinere feitjes zoals diefstallen en slagen en verwondingen. Lentl Jespers: ,,Voor intrafamiliaal geweld is er slechts één proces-verbaal. Dat dateert van een jaar geleden toen het huidige slachtoffer een klacht indiende tegen Jean-Pierre W. Bij het parket zijn sindsdien geen nieuwe klachten binnengekomen.”

Poging zelfmoord

Enkele uren na de zuuraanval haalde het Snelle Respons Team van de politie de gevluchte Jean-Pierre W. uit een schuiladres in Borgerhout. De man stond er niet officieel ingeschreven, hij leefde vaak op straat., ,De verdachte was onder invloed van medicatie. Hij wilde naar eigen zeggen zelfmoord plegen. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Waarschijnlijk kan hij vanavond al ondervraagd worden. De man wordt verdacht van poging moord. Daarvoor kan hij tot 20 jaar cel veroordeeld worden”, aldus Jespers.

Schoonheid

Relatieproblemen geven geregeld aanleiding tot stalking en pesterijen. Zelden gaat een ex zover dat hij zijn gewezen partner met zuur aanvalt. Jean-Marc Van Belle van SASAM (Stichting Anti-Stalking Anti-Mobbing): “Mannen hebben dan maar één doel: de schoonheid van hun ex vernietigen zodat zij niet meer door andere mannen begeerd kan worden. Dat soort mannen zijn vaak psychopaten die even alle zelfbewustzijn verliezen. Zij voelen zich als een kat in het nauw gedreven en slaan dan op de meest primitieve wijze toe. Zijn dit soort aanvallen te vermijden? Ja, als je een grondig onderzoek voert naar de persoonlijkheid van zo’n stalker. Daar pleiten wij al lang voor bij politie en gerecht. Helaas blijft het vaak bij woorden en verandert er in de praktijk weinig.”