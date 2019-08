Antwoord op vraag hoe gezochte Canadese tieners aan hun einde kwamen

Het met helikopters, drones, speurhonden, duikers en detectievliegtuigen gevolgde spoor eindigde vrijdag in het bos bij Gillam in de provincie Manitoba. Agenten vonden de lichamen woensdagochtend in de buurt van Fox Lake Cree Nation, een gehucht waar eerder een uitgebrande auto van de tieners werd aangetroffen.



De politie werd eerder gealarmeerd door een lokale indiaanse gids, Clint Sawchuk, die een blauwe slaapzak zag hangen aan takken in de rivier Nelson. Bij een zoektocht in de buurt werd later die dag een beschadigde roeiboot gevonden. Daarna de lichamen van beide verdachten. De twee vrienden zouden drie mensen hebben vermoord, tussen 14 en 19 juli in British Columbia. De slachtoffers waren een stel toeristen, de Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24), en een 64-jarige Canadese bioloog, Leonard Dyck. De twee vrienden McLeod en Schmegelsky verlieten hun werk in een supermarkt op Vancouver Island op 12 juli plotseling in een pick-up met de mededeling aan familie dat ze in het hoge noorden van Yukon ‘echt geld gingen verdienen’.