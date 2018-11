Argentinië: ‘Wij hebben de middelen niet om gezonken onderzeeër te bergen’

Lage waterstand van stuwmeer onthult opnieuw ‘verloren’ dorpje in Engeland

17 november Door het lage waterpeil van het Ladybower-stuwmeer in het Engelse Derbyshire zijn de ruïnes van een ‘verloren’ dorpje terug zichtbaar. Het dorp Derwent is in de jaren ’40 onder water gelopen na de maken van het stuwmeer.