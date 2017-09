Arrestant uit Frans pand met explosieven had banden met IS

Loodgieter

Een loodgieter, opgeroepen vanwege een simpel waterlek, had de veiligheidsdiensten gealarmeerd nadat hij in een appartement toevallig iets had gezien wat volgens hem van pas kon komen bij het maken van explosieven. In het appartement zouden gasflessen, elektrische bedrading, naalden, batterijen, zuurstofwater, soldeerijzer en talrijke geschriften in het Arabisch zijn gevonden.

In Villejuif werd eerder al eens min of meer bij toeval een aanslag verijdeld. In 2015 werd een student gearresteerd. Hij belde zelf de hulpdiensten nadat hij een kogel in zijn been had gekregen. De politie arresteerde hem en vond in zijn auto en appartement kalashnikovs en munitie. Uit de analyse van zijn computergegevens bleek dat de Algerijn, op de zondag waarop hij gearresteerd werd, een aanslag wilde plegen op een kerk in Villejuif.