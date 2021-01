Arrestatie Navalny: EU-parlement wil sancties tegen betrokkenen én aanlegstop gasleiding

‘Deze Russische oligarchen die banden hebben met het regime en leden uit de kring van president Poetin hebben bezittingen in de Europese Unie en mogen momenteel vrij reizen’, luidt het in de resolutie van het Europees Parlement. Die werd aangenomen met 581 stemmen voor, 50 tegen en 44 onthoudingen. Het Parlement hoopt dat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken de resolutie maandag bespreken tijdens hun videoconferentie. De Europese Unie en een reeks andere landen hebben de onmiddellijke vrijlating van Navalny geëist.

De Russische oppositieleider Navalny deed in november tijdens een videoconferentie met het Europees Parlement vanuit Duitsland, waar hij herstelde van zijn vergiftiging, de aanbeveling ‘de oligarchen dicht bij president Poetin in hun portemonnee te raken’ om geloofwaardig te zijn bij het nemen van sancties.

Navalny tijdens de videoconferentie met het EU-parlement over zijn vergiftiging.

Gasleiding

Quote Ik kom er weer bovenop, maar de weg naar herstel zal lang zijn Navalny in een brief De resolutie roept ook op tot het aannemen van aanvullende beperkende maatregelen in het kader van de wereldwijde EU-sanctieregeling inzake mensenrechten. De Europarlementariërs roepen bovendien op tot stopzetting van de aanleg van de Nord Stream 2-gasleiding tussen Rusland en Duitsland. De pijpleiding, die bijna klaar is, werd eind vorig jaar hervat na een onderbreking van een jaar. De Verenigde Staten zijn tegen de pijpleiding, die van Rusland naar Duitsland loopt, omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen.



Navalny werd zondag direct na terugkeer in Rusland, na vijf maanden in Duitsland, gearresteerd. Hij kan voor drie zaken voor de rechter worden gebracht. De Russische oppositieleider meldde zich eind december niet bij de Russische reclassering. Dat moest hij periodiek doen, vanwege een voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar die hij eind 2014 kreeg opgelegd. De straf wordt nu waarschijnlijk omgezet in een reële termijn.

Daarnaast loopt er tegen Navalny een smaadzaak voor het beledigen van een oorlogsveteraan. Eind december toverde het OM ineens een nieuwe beschuldiging tegen de politicus uit de hoge hoed: hij zou voor bijna 5 miljoen euro aan donaties voor zijn anticorruptiefonds in eigen zak hebben gestoken.

Stofwisselingsziekte

De Russische oppositieleider werd op 20 augustus onwel tijdens een binnenlandse vlucht en belandde bewusteloos in een ziekenhuis in Siberië. Aanhangers gingen ervan uit dat hij was vergiftigd, maar artsen verklaarden dat er geen sporen van gif in zijn bloed waren aangetroffen. Navalny zou volgens hen een stofwisselingsziekte hebben, veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel.

De Duitse organisatie Cinema for Peace bood hulp en stuurde een privéjet met artsen naar Rusland om Navalny op te halen. Navalny’s echtgenote smeekte de Russische president Poetin in een brief haar man te laten vertrekken. De artsen in Omsk verboden Navalny’s transport aanvankelijk, omdat zijn toestand nog niet stabiel genoeg zou zijn voor zo’n ambulancevlucht. Een dag later stemden ze alsnog in met het overvliegen van Navalny.

Hij ontwaakte begin september uit de kunstmatige coma waarin hij werd gehouden en reageerde op ‘verbale prikkels’, meldde het Charité-ziekenhuis in Berlijn. De Rus had aanvankelijk moeite met fysieke inspanning zoals traplopen omdat zijn benen trilden. ‘Ik kom er weer bovenop, maar de weg naar herstel zal lang zijn’, schreef Navalny (44). Hij zei ook dat hij zijn telefoon nog steeds niet kan gebruiken en moeite heeft om water in zijn glas te schenken.

Novitsjok

Voor Duitsland staat vast dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. De Duitse regering verklaarde op basis van de eigen testresultaten ‘ondubbelzinnig bewijs’ te hebben voor de vergiftiging. Laboratoria in Zweden en Frankrijk stelden dat onafhankelijk van elkaar ook vast. ,,We herhalen de oproep aan Rusland om uitleg te geven over de gebeurtenissen. We staan in nauw contact met onze Europese bondgenoten over verdere stappen”, verklaarde de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel vorige week maandag.

Duitsland overhandigde zijn testresultaten aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Die bevestigde de aanwezigheid van het zenuwgif in Navalny’s bloed.

Rusland ontkent iets met de vergiftiging te maken te hebben maar volgens Nalavny bekende een agent van de Russische geheime dienst de gifaanval tijdens een telefoongesprek waarin hij zich voordeed als assistent van het hoofd van de Russische veiligheidsdienst. Het gif zou aan de binnenkant van de onderbroek van de oppositieleider zijn gesmeerd.

