Arrestatiebevel tegen tegenstander Maduro

video Belgische wolvin Naya krijgt welpjes

15:13 De jonge wolvin Naya die ruim een jaar geleden in België is neergestreken, is hoogzwanger. Dat meldt het Agentschap Natuur en Bos. De wolvin, die eerder door Nederland trok, is gezien met een dikke buik. Voor zover bekend is het de eerste keer sinds de terugkeer van de wolf in de Lage Landen dat er nazaten zijn geproduceerd.