Arts die Navalny behandelde gepromoveerd: ‘Je bent een liegende nietsnut’

Valse diagnose

De diagnose van de arts wees op problemen met de spijsvertering en een alvleesklierontsteking, maar vergiftiging werd door hem uitgesloten. Navalny was onwel geworden op een vlucht naar Moskou, nadat hij een kopje thee had gedronken. De chef-arts vertraagde ook de overbrenging van Navalny naar een ziekenhuis in Berlijn. Internationale experts stelden later vast dat hij is vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif van Russische makelij.

De oppositieleider hekelde op Twitter de benoeming van Murakhovsky. ,,Je liegt, je vervalst testresultaten, je bent bereid om je bazen op allerlei manieren te plezieren - je krijgt een beloning en een promotie", schreef Navalny. Hij voegde eraan toe dat de gezondheidszorg in de regio nu in handen is van een ‘liegende nietsnut'.



Vorige maand zei de Russische president Vladimir Poetin dat hij persoonlijk toestemming heeft gegeven om oppositieleider Aleksej Navalny in Duitsland te laten behandelen. ,,Nadat de echtgenote van deze burger een beroep op me had gedaan, gaf ik aanklagers direct opdracht om te kijken of het mogelijk was om hem naar het buitenland te laten gaan”, aldus Poetin volgens Russische media.