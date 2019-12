Arts: Joe Biden is fit genoeg voor presidentschap

Oud-vicepresident Joe Biden, die als presidentskandidaat voor de Democraten een gooi doet naar het Witte Huis, verkeert ‘in goede gezondheid’ en is voldoende fit om het ambt van president van de Verenigde Staten te vervullen. Dat heeft zijn arts gezegd om twijfels over de gezondheidstoestand van de zeventiger te ontkrachten.

Biden is ‘een gezonde en krachtige 77-jarige man die geschikt is om de taken van het presidentschap op zich te nemen’, verzekert Kevin O'Connor in een medisch rapport. Hij voegt er aan toe dat de politicus wordt behandeld voor een bij ouderen veel voorkomende vorm van hartritmestoornissen. Ook lijdt Biden aan hyperlipemie (een hoog vetgehalte in het bloed), gastro-oesofageale reflux en seizoensgebonden allergieën. ,,Hij gebruikt geen tabaksproducten, drinkt geen alcohol en doet minstens vijf dagen per week aan sport", luidt het tot slot.

Joe Biden maakt momenteel de grootste kans om het als Democratische presidentskandidaat op te nemen tegen huidig president Donald Trump. Verschillende tegenkandidaten uitten echter al hun twijfels over het vermogen van de oud-vicepresident om op het huidige tempo verder campagne te voeren of het land te leiden. Biden beloofde daarop om nog voor de voorverkiezingen in Iowa, die voor 3 februari gepland zijn, een verslag van zijn arts openbaar te maken.

Hartaanval

De hoge leeftijd van enkele van de belangrijkste Democratische presidentskandidaten was de afgelopen maanden al meermaals een punt van discussie. De 70-jarige Elizabeth Warren maakte haar medisch dossier in december bekend. Uit het rapport bleek dat ze in ‘uitstekende’ gezondheid verkeert. De 78-jarige Bernie Sanders werd daarentegen op 1 oktober het slachtoffer van een hartaanval, waardoor hij noodgedwongen voor korte tijd zijn campagne moest onderbreken.