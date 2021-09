Artsen en agenten aangeklaagd wegens dood ongewapende Elijah McClain in VS

Drie politieagenten en twee artsen zijn in de Amerikaanse staat Colorado aangeklaagd vanwege de dood van de zwarte Elijah McClain. Die 23-jarige man kwam in augustus 2019 in Aurora, niet ver van Denver, om het leven nadat agenten hem in een wurggreep hielden en een injectie met het verdovende middel ketamine toedienden. De zwarte McClain overleed vermoedelijk aan een hartstilstand. Dat gebeurde enkele maanden voordat George Floyd in Minneapolis door een politieagent werd gedood.

Een grand jury, een groep burgers die besluit of de openbaar aanklager voldoende bewijs heeft om vervolging in te stellen, besloot woensdag dat de agenten en artsen worden aangeklaagd. ,,Ons doel is om gerechtigheid te zoeken voor Elijah McClain, zijn familie en vrienden en zijn staat”, vertelde procureur-generaal Phil Weiser woensdag tijdens een persconferentie over de zaak. ,,We zijn hier vandaag omdat McClain er niet is, terwijl hij hier had moeten zijn. Deze 23-jarige had nog een heel leven voor zich.”

De vijf worden aangeklaagd voor doodslag en dood door schuld. Vier van hen, onder wie ook de twee artsen die McClain zonder zijn toestemming ketamine toebrachten, worden daarnaast vervolgd voor mishandeling. In afwachting van het juridische proces zijn de agenten en artsen onmiddellijk en voor onbepaalde tijd geschorst.

Het is meer dan twee jaar geleden dat McClain om het leven kwam. De agenten kwamen destijds af op een melding van een ‘verdachte’ zwarte man die zich op straat ‘vreemd gedroeg’. McClain liep naar huis na een bezoek aan de supermarkt en had tassen met ijsthee bij zich. ,,Ik ben introvert en ik ben anders”, zou de 23-jarige volgens The New York Times bij zijn aanhouding tegen de agenten hebben gezegd. ,,Verder doe ik niets verkeerd.” McClain werd als gevolg van zijn aanhouding bewusteloos naar een ziekenhuis gebracht, waar hij zes dagen later overleed.

Het gebeurt in de Verenigde Staten zelden dat politieagenten worden aangeklaagd voor de dood van verdachten. De witte ex-politieagent die vorig jaar in de Amerikaanse stad Minneapolis de zwarte George Floyd doodde, werd in juni van dit jaar veroordeeld tot 22,5 jaar gevangenisstraf. Amerikaanse media noemden dat een historisch vonnis. Artsen en brandweerlieden krijgen nog veel minder vaak te maken met een juridische procedure vanwege dodelijke slachtoffers tijdens hun werkzaamheden, schrijft The New York Times.

De dood van McClain werd begin dit jaar opnieuw onderzocht nadat er in Aurora grote protesten waren uitgebroken naar aanleiding van de omstandigheden rondom zijn arrestatie. Uit het onderzoek bleek dat de 23-jarige zonder aanwijsbare reden op straat werd aangehouden. De dood van Floyd en de opkomst van de Black Lives Matter-beweging zorgden voor aandacht voor de zaak.

Amerikaanse beroemdheden, waaronder komiek Ellen DeGeneres, schaarden zich achter de nabestaanden van de 23-jarige met de hashtag #JusticeForElijahMcClain. Zijn naam was woensdag opnieuw trending topic op Twitter.