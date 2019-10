Artsen mogen bijna hersendood meisje (5) niet laten sterven na protest ouders: ‘Ze heeft tijd nodig’

De 5-jarige Tafida Raqeeb ligt sinds februari in het ziekenhuis met zeer ernstig hersenletsel. Dat ontstond toen bloedvaten in haar hersenen verstrikt raakten en uit elkaar scheurden. Het meisje kan sindsdien niet meer praten, eten, bewegen of reageren. Volgens de artsen is haar situatie zo ernstig dat ze zich niet eens meer bewust is van het feit dat ze leeft, schrijven Britse media als BBC en The Guardian.



Onderzoek zou volgens doktoren hebben uitgewezen dat het niet in het belang van het meisje is om verder te gaan met de (peperdure) behandeling. Er is geen enkel uitzicht meer op herstel en verdere medische zorg zou nog schadelijker en zelfs ‘inhumaan’ zijn. ,,We kunnen niet altijd alles krijgen wat we willen. We moeten de feiten onder ogen zien”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. De ouders van het meisje, de 39-jarige Shelina Begum en Mohammed Raqeeb (45), leggen zich er niet bij neer en zetten alles op alles om hun dochtertje in leven te houden.