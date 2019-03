Asielhonden op Curaçao krijgen voortaan na vier dagen spuitje: ‘Diervriendelijker’

Het kan zo niet langer, luidde de Dierenbescherming Curaçao gisteravond de noodklok in een uitgebreid persbericht. Op het eiland lopen volgens de organisatie zo’n 6000 honden los, die zich snel voortplanten. Daar is niet tegenop te steriliseren en castreren. En genoeg opvangruimte is er al helemaal niet.



Het dierenasiel is met ruim 200.000 euro per jaar de grootste kostenpost van de dierenbescherming. Maar met dat geld wordt het probleem nu allesbehalve opgelost. Er is sterilisatie nodig, terwijl het asiel vooral bezig is met honden die al jaren in kleine hokken zitten en slechts in zeldzame gevallen een nieuwe baas krijgen. Het is dierenmishandeling, concludeert de stichting.