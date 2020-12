Asielzoekers al 1,5 jaar gevangen in ‘hotel’: ‘Een marteling’

Zestig zieke asielzoekers zitten al ruim een jaar gevangen in een hotel in Melbourne. Ze mogen niet naar buiten en wachten op medische zorg. De wanhoop is groot. Voor de deur groeit het verzet tegen de ‘onmenselijke’ situatie en ‘beestachtige’ behandeling van de mannen.

De foto die de Koerdische vluchteling Mostafa ‘Moz’ Azimitabar op Twitter verspreidt, is veelzeggend. Zijn uitzicht vanuit de hotelkamer is een witte betonnen muur. Het raam kan niet open. ,,Mensen kunnen ons niet meer zien’', schrijft hij. ,,De ruiten zijn geblindeerd. Deze regering probeert ons verzet te verzwakken. Deze regering moet zich schamen.’’

Moz hoort tot een groep van zo’n zestig asielzoekers die al ruim een jaar, sommigen zelfs 18 maanden, gevangen zitten in een hotel in Melbourne. De meeste tijd zaten ze in het Mantra-hotel, maar het contract van de Australische overheid daar liep af.

Frisse lucht

Gisteren is de groep onder bewaking van tientallen agenten met bussen naar het Park Hotel overgeplaatst. Voor de vluchtelingen was het de eerste keer in ruim een jaar dat ze buiten frisse lucht opsnoven en het zonlicht voelden.

Volledig scherm Dagelijks demonstreerden Australiërs voor het Mantra-hotel tegen de detentie van de asielzoekers. © EPA

De sfeer is ‘verstikkend’, vertelde Somaliër Ismail Hussein (29) eerder deze week vanuit het Mantra-hotel tegen The Guardian Australia. Hij gaat alleen een uurtje van de kamer om te sporten. ,,De rest van de dag lig ik op bed of zit ik op een stoel. De afgelopen weken is zelfs niemand uit de kamers gekomen. Niet uit protest, maar gewoon uit wanhoop.”

Verzet

Voor het hotel groeide de afgelopen dagen het verzet. Tientallen demonstranten eisten de vrijlating van de mannen. Ze stonden er elk met borden, maakten muziek en zongen de asielzoekers achter de ramen toe.

Wereldwijd is er veel kritiek op het asielbeleid van Australië. Bootvluchtelingen worden sinds 2013 vastgehouden in detentiecentra op de eilanden Manus (Papoea-Nieuw-Guinea) en Nauru.

Volledig scherm Vluchtelingen in het detentiecentrum op het eiland Manus. © EPA

De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties noemen de omstandigheden daar ‘wreed’ en ‘onmenselijk’ door de verstikkende hitte en slechte hygiëne, veiligheid en zorg. Twaalf vluchtelingen zijn in de detentiecentra al overleden en kinderen deden zelfmoordpogingen.

Misbruik

Vorig jaar februari nam het parlement een wet (Medevac) aan, waardoor zieke asielzoekers op de detentie-eilanden naar Australië kunnen voor medische zorg. Sindsdien zijn 192 asielzoekers overgevlogen. Maar zij worden vastgehouden in hotels in Melbourne en Brisbane. Een jaar geleden trok de regering de wet weer in vanwege het grote ‘veiligheidsrisico’ en uit vrees voor misbruik.

Volledig scherm De ingang van het Park Hotel wordt door de politie bewaakt. © EPA

De Australische Mensenrechtencommissie (AHRC) bracht onlangs een vernietigend rapport uit over de omstandigheden in de detentiehotels. De mensen moeten lang wachten op medische behandeling. ,,De commissie maakt zich ernstig zorgen over de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een groot aantal van deze mensen.’’

Gisteren kwamen tientallen politieagenten het Mantra-hotel binnen om de asielzoekers over te plaatsen. Ze hadden een uur om hun spullen te pakken. De autoriteiten verklaren dat geen van de zestig vluchtelingen in Australië mag blijven.

Pijn en trauma

,,Er is geen reden hun pijn en trauma te verergeren door ze opgesloten te houden in kleine kamers zonder toegang tot de meest elementaire behoeften zoals frisse lucht’’, zegt Graham Thom van Amnesty International.

Volledig scherm Demonstranten bij het Park Hotel. © EPA

Volledig scherm Demonstranten in Melbourne voor het hotel waar 60 asielzoekers al ruim een jaar gevangen zitten. © Twitter

De demonstranten volgden de bussen naar de nieuwe detentielocatie. Bij het Park Hotel werden ze door een grote politiemacht op afstand gehouden. Daarbij kwam het tot rellen. Enkele demonstranten werden opgepakt.

Mensenrechtenadvocaat Alison Battisson, die enkele asielzoekers vertegenwoordigt, spreekt van een traumatische gebeurtenis. ,,Veel van deze mannen hebben een posttraumatische stresstoornis en psychische problemen. Een overplaatsing met veel agenten maakt het zeer beangstigend.’’

'Hel’

Het nieuwe hotel is niet beter dan de ‘hel van Mantra’, zegt Moz. ,,Ze hebben gelogen. We kunnen niet naar elkaar zwaaien, zoals voorheen. Voor de meeste ramen zit een muur.’’

Tegen Australische media vertelt Moz, die astma en ptss heeft, dat hij een kamer moet delen en dat de ventilatie slecht is. ,,Het is verschrikkelijk. Een marteling. Iedereen is ziek en overstuur. Ik heb moeite met ademhalen. De situatie verslechtert mijn mentale gezondheid. Ik begrijp niet waarom ze me al ruim een jaar in een kamer stoppen zonder medicatie voor mijn ptss.’’

Geblindeerd

Het enige voordeel is dat de asielzoekers nu wel naar het dak van het hotel kunnen om een frisse neus te halen en van de zon te genieten. Maar de ramen zijn geblindeerd. ,,In Mantra kon ik de mensen buiten zien die naar ons lachten en zwaaiden. Ik denk dat dit hun plan is. Ze willen dat de mensen van Australië onze gezichten niet zien.’'

Moz voelt zich een speelbal van de politiek. ,,Wij zoeken veiligheid en vrijheid. We zijn geen criminelen. Deze regering speelt spelletjes met ons leven in plaats van dat ze proberen een humanitaire oplossing te vinden.’’

Volledig scherm Protest van de asielzoekers die vastzitten in een hotel in Melbourne. © Twitter