Astmapatiënt Eva haalde haar boostervaccin in Wenen: ‘Prik in april is gewoon te laat’

,,Er zijn 4,4 miljoen 60-plussers", rekent Kiliç-Parro de la Paz (48) voor. Zij behoren tot de risicogroep, net als degenen die wegens medische aandoeningen in aanmerking komen voor de griepprik. ,,Dat gaat om nog eens circa 1,5 miljoen. Dus je hebt het over 6 miljoen mensen.” Mensen, zegt ze, die zo snel mogelijk een boosterprik moeten krijgen en daar nu veel te lang op moeten wachten.



Zelf kreeg Kiliç-Parro de la Paz, die zware astma heeft, haar tweede prik in juni. Op het boostervaccin moet ze wachten tot maart of april volgend jaar. ,,Dat is gewoon te laat. Dat is voor heel veel risicogroepen te laat.” Zeker nu het aantal besmettingen zo hoog is, zegt ze. ,,Ik kan me daarvan niet afschermen. Mijn kind gaat naar school, mijn man is rijinstructeur. Ze hebben weliswaar beiden een FFP2-masker op, maar zijn constant met andere mensen in contact.”