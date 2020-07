‘Audi-bende’ voor Duitse rechter: voor het eerst ook een vrouw (24)

Zes Nederlanders staan sinds woensdag terecht in München voor een reeks plofkraken, vooral in het zuiden van Duitsland. Het gaat om vijf mannen en een vrouw in de leeftijd van 22 tot 48 jaar. Volgens de openbaar aanklager bliezen ze tussen april en oktober 2018 minstens zeven geldautomaten op of ondernamen ze pogingen daartoe. De buit: minstens 523.000 euro.

De feiten vonden plaats in Mohnheim am Rhein, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), maar vooral in de omgeving van München. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) verlegden de verdachten hun werkterrein naar het zuiden van Duitsland omdat geldautomaten er makkelijker op te blazen waren dan in NRW, waar ‘passende maatregelen’ werden en worden genomen vanwege de aanhoudende plofkrakengolf.

Rond München sloegen de verdachten volgens het OM toe in onder andere Ottobrunn, Schönwald en Germering. Bij laatstgenoemde plofkraak, op 17 oktober 2018 omstreeks 02.30 uur op een Spardabank-geldautomaat, ging het grondig mis.

Kogelregen

Op het moment dat twee verdachten wilden toeslaan, kwam een speciale politie-eenheid (SEK) in actie die hen had opgewacht. De toen 27-jarige Marwan K. probeerde te vluchten met de gestolen Audi RS5 (400 pk) maar bleek te zijn omsingeld door anonieme politievoertuigen. Nadat hij uit alle macht probeerde te ontkomen en gas gaf, waarbij vijf van de zes politievoertuigen werden geramd, openden de twaalf leden van het speciale interventieteam het vuur. Ze losten maar liefst 30 schoten.

De Audi werd doorzeefd, twee kogels raakten K. in zijn linkerschouder. Hij werd vervolgens gearresteerd. Drie SEK-leden waren gewond geraakt. Eentje zat met beide benen bekneld tussen twee twee voertuigen die door toedoen van K. op elkaar knalden, schreven de Süddeutsche Zeitung en Abendzeitung München destijds.

Uitvalsbasis

De medeverdachte wist te ontkomen maar dezelfde nacht werden in het naburige Gilching twee jonge vrouwen van 17 en 19 jaar gearresteerd alsook een 47-jarige man. Ze bevonden zich volgens Bild Zeitung in een via Airbnb gehuurd appartement dat als uitvalsbasis fungeerde voor de plofkrakers. Die zouden van daaruit ongeveer een week verkenningsrondes hebben uitgevoerd. In welke verhouding het trio tot de plofkraak en de daders stond, is niet bekend. De inmiddels 48-jarige man zit nu in ieder geval op het beklaagdenbankje.

Een half jaar later, in mei 2019, arresteerde de Nederlandse politie in Amsterdam een toen 23-jarige vrouw en in Arnhem, Ede en Wageningen een 21-jarige en twee 25-jarige verdachten.

Taakverdeling

Volgens de aanklager waren alle taken vooraf verdeeld. Verdachte Oruc G. zou bijvoorbeeld van Nederland naar Frankfurt rijden, daar auto’s huren op zijn naam en die klaarzetten bij de Duits-Nederlandse grens. G. ontkende dat in de rechtbank. Hij wist naar eigen zeggen niet precies waarvoor de auto's dienden. ,,En u heeft dat ook niet gevraagd’’, vroeg de rechtbankvoorzitter scherp. G. schudde met zijn hoofd, aldus de Süddeutsche Zeitung.

Andere verdachten moesten volgens de aanklager geschikte bankfilialen selecteren, deze observeren en uitvissen wanneer de geldautomaten werden bijgevuld. Weer anderen huurden onder valse namen via Airbnb accommodatie, bijvoorbeeld in Gilching ten westen van München en Poing ten oosten van de stad.

In sommige gevallen werden volgens het OM ook scooters gehuurd, handig om mee te vluchten na de plofkraken. Gasflessen, ontstekers en hefboomgereedschap werden gedeponeerd in opslagvoertuigen. Daarna hieven de plofkrakers het bedieningspaneel van de geldautomaat op, lieten een gasmengsel in het apparaat lopen en drukten vervolgens op veilige afstand op de automatische ontstekingsknop. Soms was de hoeveelheid gas echter onvoldoende of werkte de ontsteking niet.

Audi-bende

Volgens het Openbaar Ministerie in München maken de zes verdachten deel uit van een bende die bestaat uit twee ‘clans’. De leden hebben allemaal een Nederlands-Marokkaanse achtergrond en zijn gespecialiseerd in het opblazen van geldautomaten. De ongeveer 400 bendeleden zouden de afgelopen zes tot zeven jaar zo'n 300 plofkraken hebben gepleegd.

Zes andere vermeende bendeleden staan sinds april terecht in Düsseldorf. Dit voor minstens negen plofkraken tussen 12 oktober 2018 en 12 april 2019 in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De verdachten komen op één na allemaal uit Utrecht en zijn 20 tot 24 jaar oud.

Alle verdachten behoren volgens de aanklager tot de ‘Audi-bende’ die sinds 2015 geldautomaten opblaast in het westen van Duitsland. Volgens het rechercheteam gaat het om enkele honderden criminelen uit de regio Utrecht en Amsterdam. Na de plofkraken gaan ze ervandoor in snelle auto’s, bij voorkeur van het merk Audi.