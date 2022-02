Australië beschuldigt China van richten laser op militair vliegtuig: ‘Daad van intimidatie’

Tientallen leden Albanese maffia opgepakt na huiszoekin­gen door heel Europa

De politie in verschillende Europese landen heeft dinsdagochtend huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een internationale operatie. Hun doelwit: de Albanese maffia en hun internationale drugs- en wapenhandel. Eurojust en Europol steunden een reeks acties die werden uitgevoerd in onder meer België en Spanje, waarbij meer dan 80 plaatsen werden doorzocht en 45 verdachten werden gearresteerd.

