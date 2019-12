Australië: China houdt landgenoot in onacceptabele omstandigheden vast

,,De omstandigheden van zijn gevangenschap bestaan uit verhoogde isolatie van de buitenwereld, zeer strikte beperkingen op zijn communicatie met familie en vrienden en dagelijkse ondervragingen, zelfs wanneer hij geboeid is’’, zegt de Australische minister Payne in een verklaring. ,,Dit is onaanvaardbaar.’’

Oud-diplomaat en gerespecteerd academicus

De 54-jarige Yang is een voormalige Chinese diplomaat en een gerespecteerde academicus die in 2002 een Australische staatsburger werd. Hij is een uitgesproken criticus van de Chinese Communistische Partij en met zijn blog erg bekend in China. Yang verdween in januari toen hij van New York naar Guangzhou reisde. Het duurde tot juli voordat China toegaf dat de autoriteiten hem hadden opgepakt.