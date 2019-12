Australië neemt maatregelen voor beschermen koala wegens bosbranden

De premier van Queensland, Annastacia Palaszczuk, zei tegen de krant Brisbane Times dat in het aangewezen gebied geen nieuwe activiteiten mogen worden begonnen die schadelijk zijn voor koala’s. Ook komen er corridors om koala’s veilig van het ene naar het andere gebied te laten trekken zonder dat de dieren daarbij wegen of woongebieden moeten doorkruisen.

Volgens natuurbeschermers zijn in de deelstaat New South Wales, die ten zuiden van Queensland ligt, sinds oktober zeker honderden koala’s door bosbranden omgekomen. Het is niet bekend hoeveel koala’s in die periode in Queensland zijn bezweken door de branden.

‘Functioneel uitgestorven’

Volgens de Australian Koala Foundation is de diersoort ‘functioneel uitgestorven’. De organisatie schatte twee weken geleden dat in de twee maanden ervoor meer dan duizend buidelberen de dood vonden tijdens de bosbranden in New South Wales en Queensland. En zelfs wanneer de dieren de natuurramp heelhuids zijn doorgekomen, worden ze in hun bestaan bedreigd. Hun habitat is door de bosbranden enorm klein geworden en het duurt maanden voordat de eucalyptus, hun voornaamste voedingsbron, weer aangroeit. Bovendien wordt er amper regen voorspeld waardoor de leefomstandigheden voor de dieren nog moeilijker worden.

Koala Lewis overleden

Vorige week werd een koala in eerste instantie van een vuurzee gered door een heldhaftige vrouw. De beelden van Lewis, zoals de koala werd genoemd, werden vorige week duizenden keren gedeeld. Het dier wist niet hoe hij moest ontsnappen aan het vuur. Te zien was hoe een vrouw, Toni Doherty, de koala in haar T-shirt wikkelde, hem uit de boom haalde en overgoot met water. Lewis werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij een paar dagen later overleed.

Volledig scherm Brandweerlieden redden een koala van het vuur. © PAUL SUDMALS via REUTERS