Australië weer terug bij af? Melbourne zes weken in strenge lockdown

De afgelopen 24 uur werden in Victoria 191 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het hoogste aantal sinds de uitbraak van het virus in Australië. De premier van de deelstaat, Daniel Andrews, heeft vandaag een nieuwe, strenge lockdown van zes weken aangekondigd. De autoriteiten hadden al besloten de grens te sluiten tussen Victoria en de aangrenzende deelstaat New South Wales.

Er worden honderden politiemensen en militairen ingezet om te controleren of mensen zich aan de regels houden. De autoriteiten waarschuwen dat mensen een boete of een maandenlange gevangenisstraf riskeren als ze stiekem de grens oversteken. Er kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt voor inwoners van grensgebieden, maar dat systeem wordt nog uitgewerkt.

De burgemeester van de grensgemeente Albury schat dat dagelijks zo’n 50.000 auto’s de grens oversteken. ,,Het wordt een nachtmerrie voor iedereen”, voorspelt hij. Ook ondernemers maken zich zorgen over de sluiting. ,,Ongeveer een kwart van mijn personeel woont in New South Wales”, zegt de uitbater van een tankstation in Wodonga (Victoria). ,,Ik weet niet of ze nog kunnen komen.”

Zorgen

Australië behoort niet tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie, maar de autoriteiten maken zich wel zorgen over het groeiende aantal besmettingen. Tot dusver is bij ongeveer 8800 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben.

Inwoners mogen hun huis straks alleen verlaten als ze een geldige reden hebben, zoals boodschappen doen, werken of medische zorg zoeken. Ook moeten allerlei ondernemingen de deuren sluiten en mogen horecazaken alleen nog eten bezorgen of laten afhalen. ,,Ik snap dat zes weken misschien voelt als een eeuwigheid”, zei de premier, die hamerde op de noodzaak de uitbraak onder controle te krijgen.

Volledig scherm De premier van Victoria, Daniel Andrews. © Getty Images

Streng

Australië heeft met 26 miljoen inwoners tot nu toe ongeveer 8500 positieve coronatesten geregistreerd. 106 mensen overleden aan het virus. De regels in Australië zijn streng: mensen zonder de Australische nationaliteit of een Australische verblijfsvergunning mogen het land niet in. Iedere andere uit het buitenland afkomstige reiziger moet verplicht 14 dagen doorbrengen in een speciaal quarantainehotel. Daar wordt iedereen gescreend en getest om uit te vinden welke virusvariant zij onder de leden hebben. Australië was een van de eerste landen die het virus om deze manier uitvoerig testte en in kaart bracht.

Onderzoekers in Melbourne ontwikkelde eveneens 's werelds eerste speekseltest voor het coronavirus: een minder nauwkeurige, maar comfortabelere, test dan de gebruikelijke neusuitstrijkjes. Dit alles om meer mensen aan te moedigen zich te laten testen.

Seks met bewaking

De maatregel om alle positief geteste patiënten op te vangen in speciaal daarvoor ingerichte quarantainehotels was ook relatief uniek. Toch zijn het nu juist de quarantainehotels die als schuldige worden aangewezen voor de nu weer oplaaiende uitbraak.

Bezoekers en bewakers van de hotels in Melbourne zouden niet goed gescreend worden en hierdoor besmet raken. Ook verschenen er in Australische media veel verhalen over bewakers die seks zouden hebben met de quarantainegasten en over gezinnen die over en weer tussen de kamers bewogen om samen kaartspelletje te spelen. De beveiliging zou ‘in alle mate laks’ zijn, aldus critici.

Daar tegenover staat dat de beveiliging in de quarantainehotels in de grootste stad van Australië, Sydney, een stuk strenger is geregeld. De coronahotels werden daar beveiligd door de politie en het leger. Een nieuwe uitbraak in Sydney lijkt vooralsnog te zijn voorkomen.

Inmiddels zijn de maatregelen in Melbourne aangescherpt: gevangenisbewakers van de lokale staatsgevangenis van Victoria houden nu toezicht op de quarantainehotels en internationale reizigers mogen niet meer landen op de luchthaven van Melbourne.

Volledig scherm Voedselpakketten worden gesorteerd om bezorgd te worden aan de inwoners. © Getty Images

Opstand

Inwoners van Victoria hebben de afgelopen weken geprotesteerd tegen de maatregelen. De stad worstelt met verdeeldheid. Zo zijn er groepen die al eerder riepen om strengere maatregelen, maar er zijn ook met Nederland vergelijkbare protestgroepen die het niet eens zijn met de beperkingen.

Vandaag werd eveneens bekend dat ongeveer 3000 bewoners van negen woontorens in Melbourne met daarin sociale huurwoningen vijf dagen niet naar buiten mogen. De bewoners kregen slechts een uur van tevoren te horen dat zij hun appartementen voor deze duur niet mogen verlaten. ,,Het enorme aantal politieagenten dat betrokken was bij de controles heeft ons het gevoel gegeven dat we criminelen zijn’’, zei een inwoner van een van de gebouwen, Nada Osman, tegen persbureau AP. ,,Het is overweldigend. Het is eng. Het is alsof we gevangen zitten.” Op ramen van de torens hangen protestposters tegen de opgelegde isolatie. Lokale voedselinstanties gaan voedselpakketten en toiletartikelen uitdelen aan de bewoners in de torens.

Volledig scherm Een bericht op de ramen van een van de torens. © Getty Images

Postcode

Ook was er flinke verdeeldheid over de strenge lockdownmaatregelen die werden opgelegd per postcode, vooral in buitenwijken van Melbourne. Dit betekende in de praktijk dat sommige bewoners aan de ene kant van de straat niet naar buiten mochten, terwijl de buren aan de overkant van de straat dat wel mochten. Ook mochten café's en restaurants soms wel open, terwijl de buren dicht moesten blijven. Inmiddels zijn de lockdownmaatregelen afgeroepen voor Melbourne en het omliggende gebied Mitchell Shire.

Volledig scherm Een vader speelt met zijn kind, op de achtergrond enkele van de woontorens. © Getty Images